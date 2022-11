Weihnachtsmarkt: Programm, Öffnungszeiten, Infos zum Mindelheimer Advent

Kaulbach-Krippe in der Stadtpfarrkirche St. Stephan: Die Kaulbach-Krippe, auch „Ohlstädter Krippe“ genannt, ist eine prächtige Krippe eines unbekannten Künstlers aus dem 18. Jahrhundert und stammt höchstwahrscheinlich aus einer Südtiroler Werkstatt. Sie war einst Eigentum der berühmten Malerfamilie Kaulbach in München. Zu sehen ist sie täglich von 9 bis 17 Uhr.

Weihnachtskrippe in der Liebfrauenkapelle: In der Memminger Straße 9 ist die Krippe von 3. bis 18. Dezember und am 6. Januar 2023 jeweils Donnerstag bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr zu sehen.