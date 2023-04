Wenn die Schulden über den Kopf wachsen

Die Zahl überschuldeter Haushalte im Unterallgäu hat sich in der Corona-Zeit zwar nicht erhöht. Eines macht der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas aber Sorgen.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 301 Menschen aus dem Landkreis Unterallgäu in den beiden Büros in Memmingen und Mindelheim beraten. In Mindelheim ist die Schuldnerberatung seit Januar 2023 übrigens in den neuen Räumlichkeiten in der Fuggerstraße 2 in der Altstadt zu finden. Die meisten Klienten waren zwischen 30 und 39 Jahren alt, berichtet Elisabeth Schöffel von der Caritas. Auffallend ist, dass Ratsuchende häufig ledig sind. Es sind mit 172 Fällen auch deutlich mehr Männer, die überschuldet sind als Frauen (129).

Wer wenig hat, rutscht leichter in die Miesen

Wenig überraschend ist ein anderer Befund: Wer wenig hat, rutscht leichter in die Miesen. So bezieht rund zwei Drittel der Hilfesuchenden staatliche Transferleistungen. Die meisten Klienten sind zwischen 10.000 und 49.000 Euro verschuldet und haben ein bis fünf Gläubiger. Sechs Hilfesuchende hatten aber auch zwischen 200.000 und knapp eine Million Euro Schulden. Oft liegen die Gründe der Überschuldung bei Erkrankungen, Sucht und längerfristigem Niedrigeinkommen. Die Anzahl der Klienten ist im Landkreis Unterallgäu 2022 etwas niedriger als 2021.

Die Fälle werden aber häufig komplexer, die Fragestellungen und Problemlagen komplizierter und umfangreicher. Die Caritas hatte in der Corona-Zeit mehr Beratungsfälle erwartet, weil Nebenverdienste weggefallen waren und sich die Menschen finanziell einschränken mussten. "Diese Befürchtung hat sich nicht erfüllt, wir haben keinen Anstieg an Beratungen von Menschen, die speziell durch Corona in eine Schieflage geraten sind", schreibt Schöffel.

Zu Beginn des Jahres fehlt es vielen am Geld

Die Fallzahlen haben zwar nicht zugenommen. Übers Jahr hinweg fällt aber auf, dass zum Jahresbeginn die meisten Anfragen eingehen. Im Sommer und zum Ende des Jahres geht das zurück.

Das Team der Schuldner- und Insolvenzberatung des Caritasverbandes Memmingen-Unterallgäu besteht aktuell aus drei hauptamtlichen Sozialpädagoginnen mit unterschiedlichen Stundenanteilen. Zudem wird das Team durch drei ehrenamtlich arbeitende Kollegen ergänzt und unterstützt. Die Beratungsstelle in Mindelheim ist unter dieser Telefonnummer erreichbar: 08261 / 70 88 444. (AZ)