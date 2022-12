Wenn ein Apartment viel mehr ist, als nur eine Wohnung

Flüchtling Manneh Abubacar lebt seit zwei Monaten in seiner eigenen Wohnung in Mindelheim. Für ihn bedeutet diese Unterkunft sehr viel.

In einer kleinen Wohnung in der Gerberstraße in Mindelheim lebt ein 28-jähriger Mann mit Träumen und einer Geschichte, die für viele ein Vorbild sein kann: Manneh Abubacar kommt ursprünglich aus Gambia, hat in Deutschland Asyl bekommen und war eine Zeit lang ein sogenannter „Fehlbeleger“ – bis er diese Wohnung bekommt.

Fehlbeleger nennt man geflüchtete Menschen, die ein Aufenthaltsrecht in Deutschland, eine Arbeit, aber Probleme bei der Wohnungssuche haben. So leben sie weiterhin in den Asylunterkünften und belegen Plätze, die eigentlich für Asylbewerber vorgehalten werden.

Der junge Mann aus Gambia kam 2018 nach Deutschland

Abubacar kam 2018 nach Deutschland. Der Weg hierher war nicht leicht, doch schon in Gambia habe er von Deutschland geträumt, erklärt der 28-Jährige. Er landete zunächst in einem Wohnheim in Rammingen. Eigentlich wollte er zur Schule gehen und einen Abschluss machen. Die Schule jedoch kann er nicht finanzieren und so beginnt er, als Schichtarbeiter in der Lagerlogistik zu arbeiten. „Im Lager arbeite ich gerne und bin auch gut darin“, sagt Abubacar. Deutsch hat er sich zunächst selbst mithilfe von Youtube, Online-Übersetzern und Büchern beigebracht. „Jetzt bekomme ich zwar Nachhilfe, aber ich versuche trotzdem noch, einiges selbst zu lernen, denn das hilft mir sehr“, sagt Abubacar.

Bei der Firma Rathgeber in Mindelheim findet er schließlich eine Ausbildungsstelle. Doch um in Deutschland bleiben zu dürfen, braucht er einen gültigen Pass.

Um ein gültiges Aufenthaltsvisum zu bekommen, muss Abubacar zuerst in seine Heimat reisen. Diese Rückkehr hätte aber auch das Ende seines Traums „Deutschland“ bedeuten können, es gibt nämlich keine Garantie, das Visum für Deutschland wirklich zu bekommen. Doch mit der Unterstützung von Josefine Steiger, die geflüchteten Menschen ehrenamtlich hilft, und der Firma Rathgeber, die auf ihn warten will, bis er wiederkommt, geht er das Risiko ein und fliegt im Sommer nach Gambia. Es lohnt sich: Er bekommt das Visum und darf wieder nach Deutschland reisen.

Doch es gibt ein weiteres Problem: „Ich brauche eine Wohnung, um in Deutschland bleiben zu können“, erzählt Abubacar. Josefine Steiger hilft ihm dabei. „Das Hauptproblem bei Menschen wie ihm, die bleiben dürfen, ist es, eine bezahlbare Wohnung zu bekommen“, sagt sie. Sie bekämen eine Arbeit oder eine Ausbildung und lernten Deutsch, aber könnten trotz allem ohne eine Unterkunft nicht integriert werden.

Auch das Landratsamt Unterallgäu ist bei der Suche behilflich

Zusammen mit dem Landratsamt und der Unterstützung von Julia Güthler finden sie schließlich die Wohnung in der Gerberstraße. Sie gehört Ihsane Seymen-Sheik aus Mindelheim und ihrem Mann Sohel Sheik, der aus Indien stammt. „Wir helfen gerne. Anderen eine Freude zu bereiten, macht einen selbst glücklich“, erklärt Sheik. Seine Frau stimmt ihm zu: „Wir haben diese Wohnung und wollten sie gerne in diese Richtung vermieten.“ Deshalb haben sie sich beim Landratsamt gemeldet und die Zuständigen waren mehr als erfreut. „Gerade Menschen wie Manneh können so eine Hilfe doch gebrauchen“, meint Sheik. „Beim Landratsamt sagten sie uns, dass sie gerne mehr Menschen hätten, die so offen und hilfsbereit seien.“

„Ich bin jetzt sehr glücklich, allein zu wohnen und selbstständig zu sein“, sagt Manneh Abubacar stolz. „Auch wenn es anfangs nicht leicht war mit der Miete.“ Seine Vermieter haben Verständnis dafür und verlangen die Miete erst später im Monat, wenn er sein Gehalt bekommt. „Er fängt ein neues Leben hier an. Wir wollen ihn unterstützen und nicht weitere Probleme bereiten“, gibt Sheik zu verstehen. „Seine Firma lobt ihn, dass er gut arbeite und fleißig sei. Sie unterstützt ihn, so wie wir auch.“

Helferin Josefine Steiger sagt: „Viele wissen vielleicht einfach nicht, an wen sie sich wenden können zur Wohnungsvermittlung. Dabei kann man eigentlich nichts falsch machen, außer sich gar nicht erst zu melden.“ Es gäbe einige Helferkreise in der Umgebung, berichtete sie, und auch ans Landratsamt könne man sich wenden, denn dort kenne man die Problematik sehr gut.

Im Landkreis Unterallgäu werden weitere Unterkünfte für Geflüchtete gesucht

Weil das Landratsamt in naher Zukunft mit noch mehr Flüchtlingen rechnet, werden verschiedene Unterkünfte gesucht. So zum Beispiel Wohnungen, die direkt an anerkannte Asylbewerber wie Manneh Abubacar und an Flüchtlinge aus der Ukraine vermietet werden können. Flüchtlinge aus der Ukraine dürfen sich sofort selbst eine Wohnung suchen.

Wer eine Wohnung direkt an diese Personen vermieten würde oder weitere Informationen hierzu möchte, kann sich an die Hotline des Landkreises wenden unter Telefon 08261/995-8008.

In solchen Fällen schließen die Vermieter einen Mietvertrag direkt mit den Geflüchteten, die hierfür –wenn sie kein eigenes Einkommen haben – entsprechende Sozialleistungen erhalten. Die Miete wird dann vom Jobcenter oder vom Sozialamt übernommen und kann direkt an den Vermieter überwiesen werden.

Auch bei der Suche nach Flüchtlingsunterkünften bittet der Landkreis Unterallgäu um Hilfe. Benötigt wird Wohnraum ab einer Größe von rund 150 Quadratmetern. Wer ein Gebäude zur Verfügung stellen kann, soll sich mit der Ausländerbehörde am Landratsamt in Verbindung setzen – entweder per E-Mail an ausland@lra.unterallgaeu.de oder unter der Telefonnummer 08261/995-185 oder -610. Ist die Unterkunft geeignet, schließt der Vermieter einen Mietvertrag mit dem Landratsamt ab.

In der Notunterkunft in Bad Wörishofen leben derzeit 184 Menschen

In der Notunterkunft in Bad Wörishofen sind derzeit 184 Flüchtlinge untergebracht. Die Unterkunft ist jedoch für einen längeren Aufenthalt nicht geeignet. Die weiteren dezentralen Unterkünfte des Landkreises sind nahezu voll belegt.