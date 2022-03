Mindelheim

Wie geht ein Notfallseelsorger mit dem Leid um, das er erlebt?

Plus Als Notfallseelsorger ist Martin Linder für Hinterbliebene da, wenn jemand unvermittelt stirbt. Was nimmt er davon mit nach Hause? Was ist seelischer Ballast für ihn?

Von Johann Stoll

Herr Linder, Sie sind Notfallseelsorger im Unterallgäu und der Stadt Memmingen und stellvertretender Notfallseelsorger in der Diözese Schwaben. Wenn Sie gerufen werden, ist in der Regel etwas Schlimmes passiert. Welchem Kummer begegnen Sie da?



Martin Linder: In der Regel ist ein geliebter Mensch plötzlich verstorben, zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall, einem Herzinfarkt oder einem häuslichen Unfall. Das kann auch ein Suizid sein. Auch wenn Menschen schwere Unglücke erleben, zum Beispiel, wenn sie ihr Hab und Gut durch eine Flutkatastrophe oder durch einen Brand verlieren. Dann treffe ich auf Menschen, die trauern, verzweifelt sind und auch Verlust- bzw. Existenzängste haben können. Ich begleite diese Menschen in dieser Situation.

