Mindelheim

vor 18 Min.

Wenn junge Leute Senioren eine neue digitale Welt eröffnen.

Plus Im Jugendzentrum JiM beantworten Jugendliche ihren älteren Mitmenschen Fragen zu Smartphone, Computer und Co. Dabei müssen sie oft die Perspektive wechseln.

Von Dominik Bunk Artikel anhören Shape

Smartphones, Laptops Tablets, Computer – diese und noch viele andere Geräte, die als Verbindung in die digitale Welt fungieren, sind für die meisten Menschen heute nicht mehr wegzudenken. Jederzeit erreichbar sein, mal kurz eine Textnachricht schicken, ein Video anschauen, in den sozialen Medien herausfinden, was Freundinnen und Freunde machen, das ist heute Normalität. Allerdings noch lange nicht für alle Menschen. Und daran wollen Jugendliche aus dem Mindelheimer Jugendzentrum JiM mit dem „Generationentreff“ etwas ändern.

