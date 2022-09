Mindelheim

Wer darf Vizebürgermeister in Mindelheim werden?

Plus Gleich mehrere Kandidaten bewerben sich in Mindelheim. Dabei spielt schon die nächste Kommunalwahl eine Rolle.

Von Johann Stoll

Mit Spannung wird in Mindelheim der kommende Montag erwartet. Im Stadtrat steht von 18.30 Uhr an die Wahl des Nachfolgers oder der Nachfolgerin von Hans-Georg Wawra an, der als Zweiter Bürgermeister Ende Juli aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Mehrere Bewerber stellen sich zur Wahl, die in öffentlicher Sitzung im Forum stattfindet. Die CSU hatte im Vorfeld öffentlich erklärt, einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken zu wollen. Daran will die Partei jetzt aber nicht mehr zwingend festhalten. Fraktionschef Christoph Walter sagte: „Die CSU Fraktion hat sich intensiv beraten, die Debatten um mögliche Bewerberinnen und Bewerber durchaus wahrgenommen und zu den bevorstehenden Nachwahlen zu den stellvertretenden Bürgermeistern am Montag, 26. September ausgetauscht.“

