Wer folgt auf Mindelheims Zweiten Bürgermeister Hans-Georg Wawra?

Seit Hans-Georg Wawra (Freie Wähler) Ende Juli aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug vom Amt des Zweiten Bürgermeisters erklärt hat, glühen hinter den Kulissen die Drähte. Wer wird im Mindelheimer Rathaus nachfolgen? Wen schicken die Parteien ins Rennen? Wer bekommt durch ein solches Amt womöglich einen Vorteil für die nächste Kommunalwahl im Jahr 2026, zu der der amtierende Erste Bürgermeister Stephan Winter womöglich nicht mehr antritt?