Wer hat einen Kleintransporter in Mindelheim angefahren?

Am Montag zwischen 13 und 16 Uhr ist ein Kleintransporter angefahren worden, der in der Mozartstraße in Mindelheim geparkt war. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter Telefon 08261/7685-0 zu melden. (mz)