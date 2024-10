Wer hat einen VW-Bus angefahren und beschädigt?

Am Mittwoch hat ein Unbekannter einen VW-Bus angefahren, der von 9.15 bis circa 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Allgäuer Straße in Mindelheim abgestellt war. Der Wagen wurde an der rechten Fahrzeugseite angefahren, es entstanden Kratzer und eine Delle – die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro. Sie sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08261/76850 melden sollen. (mz)

