Wer ist die neue Ansprechpartnerin der Maristen für Missbrauchsopfer?

Plus Betroffene haben kritisiert, dass die Ansprechpartner des Maristen-Ordens für Missbrauchsopfer nicht unabhängig genug seien. Nun gibt es ein neues Gesicht.

Frau Feneberg, Sie sind seit Sommer die neue Ansprechperson des Maristenordens zum Thema Missbrauch. Möchten Sie sich einmal kurz vorstellen?



Cornelia Feneberg: Ich heiße Cornelia Feneberg, bin 66 Jahre alt, komme aus dem Oberallgäu, wohne aber schon lange im Ostallgäu. Als Paar- und Familientherapeutin war ich 25 Jahre in der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in Mindelheim tätig, seit Jahresbeginn bin ich im Rentenalter und habe mich selbstständig gemacht.

Wie sind die Maristen auf Sie gekommen?



Feneberg: Als ich einen Raum für meine Selbstständigkeit gesucht habe, habe ich Frater Michael von den Maristen kennengelernt. Mit dem Raum ist es nichts geworden, aber er hat mich gefragt, ob ich die Stelle der Ansprechperson übernehmen möchte, weil der Orden auf der Suche war nach jemandem, der mehr Unabhängigkeit mitbringt. Wir haben uns darauf verständigt, dass ich erst mal für ein Jahr diese Aufgabe übernehme.