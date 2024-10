Wer kann beim Bau eines Barfußpfades helfen?

Für den Aufbau eines Barfußpfades am Wildbienen-Lehrpfad in Mindelheim suchen die Macher rund um Jan Ahlborn noch helfende Hände. Der geplante Barfußpfad soll auf einer Länge von mindestens 25 Metern zehn verschiedene Untergründe bieten. Die Mitte des Pfades ziert ein großer Himmelsstein. Als Grundgerüst (Wegränder) sollen Granitsteine dienen. Für den Bau werden noch fachkundige Helfer gesucht, um mit den Organisatoren den Bauverlauf zu planen, das Gelände vorzubereiten und das Grundgerüst mit Granitsteinen aufzubauen. Das Projekt wird mit Mitteln vom LAG Kneippland Unterallgäu gefördert, sollte allerdings bis April 2025 abgeschlossen sein. Wer mithelfen oder Geräte und Maschinen zur Verfügung stellen will, kann sich bei Jan-Erik Ahlborn melden. Er ist per Mail unter wibilehrpfad@ahlborns.de erreichbar. (mz)

