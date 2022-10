Wer kann in Mindelheim Häuser oder Flächen abgeben?

Die Stadt Mindelheim will künftig den Leerstand systematisch erfassen, um so Flächen zu schonen. Bei der Suche halfen Luftbilder und sogar der Wasserverbrauch.

Jahr für Jahr leben mehr Menschen in der Kreisstadt Mindelheim. All diese Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf. Auch die Betriebe benötigen weiter Flächen, um sich entwickeln zu können. Grund und Boden aber sind ein knappes Gut. Sie werden auch für die Energiegewinnung und die Landwirtschaft benötigt. Die Stadt Mindelheim geht das Problem nun systematisch an.

Ein Leerstandsmanagement gibt es bei der Stadt schon seit ein paar Jahren. Das sah bisher so aus: Eine Mitarbeiterin im Rathaus erfasste in einer Excel-Datei, wenn dem Rathaus ein Leerstand gemeldet wurde. Dass das nicht regelmäßig geschah, räumt die Stadtverwaltung ein. Nur ein Bruchteil der vorhandenen leer stehenden Gebäude wurden mit dieser Methode überhaupt erfasst.

Jetzt geht die Stadt Mindelheim das Problem systematisch an und will ein professionelles Flächen- und Leerstandsmanagement FLM aufbauen. Damit kann sich Mindelheim als Vorreiter mit ähnlich großen Kommunen sehen. Der Leiter des Bauamtes, Michael Egger, sagt, die Stadt hat eine Firma damit betraut, Daten über Leerstände zu erheben.

So lief die Suche nach leer stehenden Gebäuden und unbebauten Grundstücken in Mindelheim ab - sogar der Wasserverbrauch spielte eine Rolle

Ein Jahr lang haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Augenschein auf die Suche nach leer stehenden Gebäuden und nach unbebauten Grundstücken gemacht. Herangezogen wurden auch der Wasserverbrauch und die Einwohnermeldedaten. Rund 500 Objekte wurden dabei ermittelt.

Durch die wachsende Bevölkerungszahl erwachsen der Stadt auch neue Aufgaben und Pflichten. Die öffentliche Infrastruktur an Schulen, Kindertagesstätten, Einrichtungen für Bildung, Gesundheit, Kultur und Verwaltung benötigt mehr Raum, heißt es in einer Presseaussendung aus dem Rathaus.

Auch innerstädtische Grün-, Sport- und Spielflächen sollen nicht zu kurz kommen. Um den endlichen Vorrat an Flächen zu schonen und in dem Bewusstsein, dass Bauen auf der grünen Wiese meist in Konflikt mit den Belan-gen der Energie- und Landwirtschaft steht, müsse man jetzt handeln.

Nun will die Stadt Mindelheim die Grundstückseigner ermitteln und kontaktieren

Ziel des FLMs als neuem Instrument in der Stadtentwicklung sei es, Entwicklungspotenziale in der Innenstadt, also Baulücken und Gebäudeleerstände, zu identifizieren und einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Daten aus Ortsbegehungen aus dem vorigen Jahr über leer stehende Gebäude und unbebaute Grundstücke wurden anschließend in eine Datenbank aufgenommen und kategorisiert. Auch die Prüfung von Luftbildern, Einwohnermeldedaten und aktuellen Wasserverbräuchen hat zur Erfassung der gesuchten Potenziale beigetragen.

Diese Daten sind aber nur etwas wert, wenn sie aktuell, korrekt und vollständig sind, betont Michael Egger. Deshalb wird eine Mitarbeiterin im Bauamt rund ein Viertel ihrer Arbeitszeit künftig auf die Pflege des Leerstandsmanagements verwenden.

In einem nächsten Schritt sollen nun die Grundstückseigentümer der ermittelten Immobilien angeschrieben und um ihre Mithilfe gebeten werden. Konkret bittet die Stadt darum, einen zweiseitigen Fragebogen auszufüllen, der Aufschluss über die Bestandssituation und die Vorstellungen der Eigentümer zur weiteren Verwendung ihres ungenutzten Grundvermögens gibt.

Durch das Ausfüllen des Fragebogens ergeben sich für die Adressaten keinerlei Verpflichtungen, betont die Verwaltung. Auch die angegeben Daten würden streng vertraulich behandelt.

Sofern vom Grundstückseigentümer ausdrücklich gewünscht, können seine Kontakt- und Objektdaten an mögliche Interessenten weitergereicht werden. Selbst wenn seitens des Eigentümers keinerlei Interesse an einer Vermarktung besteht, ist es für die Stadt Mindelheim wichtig, eine entsprechende „Negativ-Rückmeldung“ zu erhalten.

Künftige Projekte der Stadtplanung – etwa die Ausweisung und Strukturierung von Baugebieten – richten sich nicht nur an der Bedarfssituation, sondern auch am zur Verfügung stehenden Angebot aus. Selbstverständlich können sich auch Eigentümer von leer stehenden Gebäuden melden, die bei der Bestandsaufnahme durch das Raster gefallen sind und kein Anschreiben erhalten haben. (mz, jsto)

Ansprechpartnerin ist Jessica Maurus (Bauverwaltung, Telefon 08261/9915-223, E-Mail: jessica.maurus@mindelheim.de)