Wer soll das Geld des Mindelheimer Veteranenvereins bekommen?

Plus Zu seinen Glanzzeiten hatte der Veteranen- und Soldatenverein Mindelheim fast 200 Mitglieder. Zuletzt ging es aber weniger um die Erinnerung an gefallene Soldaten.

Vor etwa 150 Jahren ist der Veteranen- und Soldatenverein Mindelheim gegründet worden. So genau wisse das niemand, sagt Franz Neumayer, der den Verein 33 Jahre als Erster oder Zweiter Vorsitzender geführt hatte. Eine Chronik von den Anfangszeiten gebe es nicht.

Aktuell zählt der Verein noch 44 Mitglieder. Darunter sind auch Frauen. Weil hierzulande die Wehrpflicht seit 2011 ruht, fehlt dem Veteranen- und Soldatenverein in der Kreisstadt seit Jahren der Nachwuchs. Zweck sei ja, das Gedenken an die gefallenen Soldaten wachzuhalten, die für ihr Land das Leben hergegeben haben, sagt Neumayer. Der Fähnrich sei inzwischen 85 Jahre, und auch für andere Positionen findet sich kaum noch jemand, der das übernehmen könnte.