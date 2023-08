Wer verursachte die Delle an einem grünem Corsa?

Ein Unbekannter hat einen grünen Corsa beschädigt und ist dann offenbar weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht den Verursacher einer Delle an einem grünen Opel Corsa, der am Mittwoch in der Gustav-Müller-Straße 9 in Mindelheim am Fahrbahnrand abgestellt war. Hinweise an die Polizei, Telefon 08261/76850. (mz)