Wer waren all diese Mindelheimer Buben?

Der Mindelheimer Anton Dirr ist auf ein Foto aus dem Jahr 1942 gestoßen. Er selbst ist darauf zu sehen. Wer aber sind die anderen?

Da ist dieses Schwarz-Weiß-Bild. Anton Dirr fiel es nach vielen Jahren wieder in seine Hände. Seither hat es ihn nicht mehr losgelassen. Er selbst ist in der zweiten Reihe von hinten als Zweiter von links zu sehen. Wer aber waren all die anderen Kinder, die damals vor 80 Jahren mit ihm den Kindergarten in Mindelheim besucht haben? Was ist aus ihnen geworden? Zusammen mit seinem Kindergarten- und Schulfreund Siegfried Freidl hat sich Dirr auf Spurensuche gemacht.

Anton Dirr ist in Mindelheim aufgewachsen

Anton Dirr war 1942 sechs Jahre jung. Er ist in Mindelheim aufgewachsen. Heute lebt er in Sulzberg im Allgäu. Dirr hat nie seine Bindungen zu Mindelheim gekappt. Die Menschen und ihre Geschichten haben ihn immer interessiert. Nun also dieses Bild von vor 80 Jahren. Erinnerungen kamen hoch.

Die Nationalsozialisten hatten damals Druck auf die Klosterschwestern ausgeübt, schreibt Dirr. Die Schwestern mussten die Betreuung der Kinder an weltliche Kindergärtnerinnen abgeben. Das Ziel war klar: Die Kinder sollten in der Ideologie des Nationalsozialismus erzogen werden. „Meiner Mutter, die sehr religiös war, gefiel dies gar nicht, uns Buben schon“, erinnert sich Anton Dirr.

Im Garten bauten die Mindelheimer Kinder damals eine Kanone

Denn obwohl sie nach wir vor jeden Tag die übliche Menge Lebertran, also Fischöl, schlucken mussten, das fürchterlich schmeckte, hatten die Kinder dafür aber mehr Freiheiten. So durften die Kinder im Frühjahr 1942 unter Aufsicht und mit Unterstützung der jungen Kindergärtnerin Irmgard, der Tochter des Volksschullehrers Haltenberger aus der Bad Wörishofer Straße, im Garten eine Kanone bauen.

Alle Buben seien mit Begeisterung dabei gewesen. Wie eine Kanone genau ausschaut, das wusste allerdings keiner der Buben. Am Ende genügte ein umgedrehter Tisch und eine alte Fahnenstange, und schon war die perfekte Kanone entstanden. „In unserer Fantasie war die Tischplatte das gepanzerte Schutzschild und die Stange das Kanonenrohr“, so Dirr. „Schwester Irmgard“ hat nach dem Krieg im Kreiswehrersatzamt in Kempten gearbeitet. Inzwischen lebt sie hochbetagt in einem Seniorenheim in Kempten.

15 Namen der Kinder auf dem alten Bild aus Mindelheim konnte Dirr bereits ermitteln

15 Namen der 21 auf dem Bild abgebildeten Kinder konnte Anton Dirr ermitteln. Zu sehen sind: Siegfried Freidl, Hans Lang, Günter Munzig, Adolf Pauli, Anton Dirr, Hans Riedmiller, Schalk (Vorname nicht bekannt), Erich Vilgertshofer, Guggenberger (Vorname nicht bekannt), Fritz Häring, Werner Hofacker, Kurt Müller, Helmut Schneider, Anton Wiedemann und Franz Schneider. Wer die anderen Kinder sind, konnten Dirr und Freidl nicht mehr in Erfahrung bringen. Aber vielleicht weiß ja ein Mindelheimer Näheres, hofft Dirr. Was aus all den Buben von damals geworden ist, würde ihn sehr interessieren. Hinweise bitte an die MZ per E-Mail (Stichwort 1942) an redaktion@mindelheimer-zeitung.de.