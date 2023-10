Mindelheim

Werden die Freien Wähler im Unterallgäu zum kritiklosen Aiwanger-Wahlverein?

Plus Der Höhenflug von Parteichef Aiwanger begeistert die Basis in Mindelheim. Nur einer hebt warnend den Finger und fordert Klarheit. Wie es die Freien mit der AfD halten.

Von Johann Stoll

Wenige Tage nach der Landtagswahl herrscht an der Basis der Freien Wähler in Mindelheim eitel Sonnenschein. Der wiedergewählte Abgeordnete Bernhard Pohl verwies auf dem Jahrestreffen der Freien in der Burggaststätte auf seinen „historischen Erfolg“ von 19,9 Prozent der Stimmen im Unterallgäu. Parteichef Hubert Aiwanger ist der Star. Jeder dritte Niederbayer habe Aiwanger gewählt, betonte Pohl. Dieser sei zu Unrecht kritisiert worden für seine Aussage in Erding. Im Sommer hatte Aiwanger gesagt, die schweigende Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen.

Demo gegen Höcke hat nur der AfD geholfen, sagt Bernhard Pohl

Die politischen Mitbewerber kritisierte Pohl für die Gegendemonstration in Neugablonz anlässlich des Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke. Das habe nur der AfD Stimmen gebracht, so Pohl. „Ich hätte ihn mit Verachtung gestraft“, sagte Pohl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

