Werke von Charlie Zick in der roten Telefonzelle in Mindelheim

Neue Ausstellung in der Mini-Galerie vor dem Mindelheimer Rathaus. Der Künstler will mit seinen Bildern auch provozieren.

Die wohl kleinste Galerie der Welt, das ist „Art in the box“ in der roten englischen Telefonzelle am Mindelheimer Rathaus, präsentiert bis 25. März einen neuen Künstler. Zu sehen sind Werke des Mindelheimers Charlie Zick. Der Künstler versucht stets, mehr zu sehen, als der Moment preisgeben möchte. Seine Zeichnungen entstehen mit den verschiedensten Werkzeugen wie Buntstiften, Markern und Bleistiften. Sie ergründen die Umwelt des Künstlers ebenso, wie sein eigenes Ich. Er ergänzt die zeichnerischen Elemente um das Gestaltungsmittel der Lasur. Dabei wird Farbe in einer sehr dünnen Konsistenz aufgebracht.

Fragmente fügt Zick zu neuen Figuren zusammen

Damit nicht genug, kreiert Zick Fragmente und fügt sie zu neuen Geschöpfen und Gebilden zusammen. Der Künstler ist ein Provokateur im Bestreben, Befindlichkeiten offen zu legen. Egal, was Charlie Zick zeichnet, seine Werke sind von einer Rohheit, die den Betrachter in seinen Bann zieht. Die Ausstellung in der roten Telefonzelle vor dem Rathaus ist rund um die Uhr geöffnet, über www.art-in-the-box.de oder den QR-Code an der Telefonzelle können die Interessenten jederzeit Kontakt mit dem Künstler aufnehmen. (mz)