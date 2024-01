Mindelheim

Wettkampf und Teamgeist: Christoph Paninka liebt das Quizzen

Plus Christoph Paninka ist Quiz-Profi und trat bereits im Fernsehen auf. Was eine gute Quizfrage ausmacht und was er in Mindelheim plant.

Die Liebe zum Quizzen begleitet ihn schon fast sein ganzes Leben. In der dritten Klasse nahm Christoph Paninka das erste Mal an einem Quiz teil - und wechselte schnell auf die Seite des Fragenstellers. Bis heute nimmt der 54-Jährige gerne beide Rollen ein: als Teilnehmer an Quiz-Wettbewerben und Fernsehshows und als Moderator der "Quizspektakel" in Memmingen und Dillingen. Nun möchte er damit nach Mindelheim kommen.

"Schwere Quiz-Fragen kann sich jeder Depp ausdenken", sagt Paninka. Vielmehr brauche eine gute Quiz-Frage "Esprit und einen gewissen Aha-Effekt". Für seine "Quizspektakel" denkt er sich im Schnitt 200 Fragen aus. Dabei nimmt er gerne Bezug auf aktuelle Ereignisse oder denkt "um die Ecke". Bei Quiz-Fragen komme es auch darauf an, sie möglichst präzise zu stellen. Dass ihm das Quizzen inzwischen zur Gewohnheit geworden ist, wird schnell deutlich. Im Gespräch lässt er immer wieder Quiz-Fragen fallen, die ihm besonders gut gefallen: "Welcher Monat ist hierzulande der zeitlich längste?"

