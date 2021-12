Wie das Mindelheimer Caritas-Seniorenzentrum der Krise trotzt

Plus Weil Pflegekräfte fehlen und jederzeit ein neuer Virusausbruch kommen kann, können in Mindelheim nicht mehr alle Plätze belegt werden. Dabei gibt es längst eine Warteliste.

Obwohl Heimplätze für Senioren ein rares Gut sind und sogar Wartelisten geführt werden, müssen derzeit im Mindelheimer Seniorenzentrum St. Georg Plätze frei bleiben. 16 von 120 Plätzen sind nicht belegt. Das hat viel mit der Corona-Pandemie zu tun.