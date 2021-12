Mindelheim

vor 2 Min.

Wie der Maschinenbauer Grob die Mobilitätswende geschafft hat

Plus Das Mindelheimer Unternehmen ist früh ins Risiko gegangen und hat auf E-Mobilität gesetzt. Jetzt ist der Maschinenbauer ein gefragter Spezialist für Batterietechnik.

Von Johann Stoll

Es war ein beispielloser Kraftakt, den das Management und die Belegschaft der Grob-Werke gleichermaßen gestemmt haben. Grob stand wie viele andere Maschinenbauunternehmen vor der Frage, wie es gelingen kann, den Wandel in der Antriebstechnik in der Autoindustrie weg vom Verbrennungsmotor hin zu Elektroantrieb und Batterietechnik aktiv voranzutreiben und so das Familienunternehmen mit 7100 Mitarbeitern weltweit zukunftsfest zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen