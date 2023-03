Wie die Bundeswehr Lehrkräfte zu Rettungsschwimmern macht

Plus Es ist eine Situation, die niemand erleben will: Menschen vor dem Ertrinken retten. Trotzdem ist es für den Ernstfall wichtig, zu wissen, worauf es ankommt.

"Hilfe, Hilfe, die Paula! Hilfe, Hilfe!" Es ist ein markdurchdringender Schrei, der durch das Mindelheimer Schwimmbad hallt. Kurz sprechen sich die vier Lehrerinnen ab, dann springen Bernadette Schwegle und Magdalena Scherzer ins Becken. "Solche Rollenspiele haben sich bei der Bundeswehr bewährt", sagt Markus Hofter. Er ist Berufssoldat in Iglingen und bildet Rettungsschwimmer sowie Ausbilder von Rettungsschwimmern aus. Gemeinsam mit seinem Kameraden Leif Arndt leistet er heute Amtshilfe für das Schulamt. Zehn Lehrerinnen nehmen an der Rettungsschwimmerausbildung Bronze teil und lernen, was es braucht, um Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren.

Während Schwegle und Scherzer zur panisch strampelnden Franzi Scherzer schwimmen, übernehmen Anna Pirzle und Julia Hildmann den simulierten Notruf und bereiten sich auf eine eventuelle Herzdruckmassage vor. "Ich finde es wichtig, dass man den Kindern im Notfall helfen kann", sagt Hildmann. Sie unterrichtet in Peitingen an der Josef-Friedrich-Lentner-Grundschule. "Eigentlich sollte das jeder machen. So wie einen Erste-Hilfe-Kurs auch."

Markus Hofter zeigt Bernadette Schwegle und Magdalena Scherzer, wohin sie die Opfer bringen müssen. Foto: Benedikt Dahlmann

Immer mehr Kinder können nicht schwimmen

Dass immer mehr Kinder nicht schwimmen, können ist seit Jahren ein bekanntes Problem. "Von meinen Fünft- und Sechstklässlern kann die Hälfte nicht schwimmen", sagt Karin Stuhler. Sie ist Fachberaterin bei der Stadt Memmingen und organisiert seit 2017 die Rettungsschwimmerausbildung für Lehrerinnen und Lehrer im Unterallgäu. Es helfe nichts, immer nur zu jammern, man müsse auch etwas dagegen tun, sagt sie. Das Problem sei, dass viele Bäder die Ausbildung nicht mehr anbieten. Als sie vor einiger Zeit mit dem Bademeister des Mindelheimer Hallenbades in Kontakt getreten war, hatte er ihr deshalb die Soldaten Hofter und Arndt empfohlen.

Mittlerweile sind die beiden Lehrerinnen im Wasser bei der um Hilfe rufenden Franzi Scherzer angekommen. Paula ist ein orangener Dummy, gefüllt mit Wasser und etwas Metall. Während Magdalena Scherzer nach Paula taucht, beruhigt Bernadette Schwegle ihre Kurskollegin. Dann packt sie sie mit dem Fessel-Schlepp-Griff und zieht sie wieder zurück zur anderen Beckenseite. "Genau so muss man das machen", lobt Markus Hofter, "Wenn jemand so in Panik ist, machen wir keinen Transport-, sondern einen Fessel-Schlepp-Griff." Dabei fixieren Rettungsschwimmer die Ertrinkenden mit einem Griff auf ihrem Bauch und verhindern dadurch, dass sie selbst in Gefahr geraten. Auch die beruhigenden Worte waren richtig gewählt. "Trösten" nennen das die Rettungsschwimmer. Lediglich den Einsatz eines Hilfs- oder Rettungsmittels, zum Beispiel einer Boje, hätte sich Hofter gewünscht.

Julia Wildmann macht eine Herzdruckmassage, Anna Pirzle Mund-zu-Mund-Beatmung. Foto: Benedikt Dahlmann

Hofter und Arndt sind neben ihrer Arbeit auch bei der Wasserwacht. Für die Ausbildung der Lehrkräfte sind sie von ihrem Arbeitgeber entliehen worden. Normalerweise kümmern sie sich bei der Luftwaffe um die Prüfung und Instandsetzung von Flugzeugen. Die Lehrerinnen auf der anderen Seite sind alle in ihrer Freizeit gekommen. Karin Stuhler hätte sich zwar noch ein wenig mehr Teilnehmerinnen oder Teilnehmer gewünscht, aber "besser, zehn Lehrkräfte können Schülern das Schwimmen beibringen, als keine".

Durch die A usbildung von Rettungsschwimmern gibt es positive Verkettungseffekte

Schließlich ist es ein Teufelskreis: Je weniger Kinder schwimmen können, desto weniger Besucher verzeichnen die Bäder. Verzeichnen die Bäder weniger Besucher, müssen sie früher schließen, und weniger Kinder lernen schwimmen. Auch dadurch gibt es weniger junge Menschen, die sich zum Bademeister ausbilden lassen. Im vergangenen Jahr mussten aufgrund des Bademeistermangels bereits Mitarbeiter des Mindelheimer Rathauses einspringen. Rechnet man die Zahl der neuen Rettungsschwimmerinnen auf ihre Klassengröße um, können ab heute zwischen 250 und 300 Kinder mehr im Schwimmunterricht betreut werden. "Wenn wir ein bis zwei Wochen mit den Kindern Schwimmen gehen, geht immerhin keiner mehr unter", sagt Karin Stuhler.

Falls doch etwas passiert, sind die Lehrerinnen von nun an vorbereitet. Bernadette Schwegle und Magdalena Scherzer haben Franzi Scherzer und die Puppe aus dem Wasser gezogen. Julia Wildmann hat am Beckenrand Erste Hilfe bei der Puppe geleistet. Obwohl sie in einer Übungssituation war, hat sie das Rollenspiel überrascht. "Wir wussten ja gar nicht, was passiert", sagt Wildmann. In der Realität wäre das wohl genauso gewesen. "Es ist eine sehr harte Situation. Ich bin nicht heiß darauf, jemanden retten zu müssen, und musste es zum Glück auch noch nie", sagt Markus Hofter. Die Teilnehmerinnen kann Hofter aber beruhigen: "Die Menschen am Notruf helfen euch. Die haben nicht alle 30 Sekunden den nächsten in der Leitung. Wenn ihr denen sagt, dass ihr ein Ertrinkungsopfer habt, dann bringt der Rettungswagen Sauerstoff mit."

Am Ende hat sein Kamerad Leif Arndt noch einen einfachen Tipp auf Lager: Wenn man jemanden im Wasser tragen will, sollte man ihn immer am Badehosenübergang stützen. Dadurch spart man jede Menge Kraft. Mit diesem und dem restlichen Wissen aus dem Kurs sind die Lehrkräfte nun bestens gewappnet für Schwimmbadbesuche, Klassenfahrten und Ausflüge an den See.