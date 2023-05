Mindelheim

18:00 Uhr

Wie die Grob-Werke in Mindelheim künstliche Intelligenz nutzen

Die Grob-Werke in Mindelheim investieren in die Digitalisierung mehr als in Gebäude und Maschinen.

Plus ChatGPT schreibt Texte und sogar Gedichte. Seit der Chatbot auf dem Markt ist, ist er in aller Munde. Die Grob-Werke sehen in dieser Entwicklung vor allem Chancen.

Die Firma OpenAI aus den USA hat ChatGPT im November 2022 veröffentlicht. Seither hat ein regelrechter Ansturm auf diesen Chatbot eingesetzt. ChatGPT basisert auf einem Maschinenlernmodell, das menschliche Eingaben versteht und so beantwortet, als würde ein Mensch sprechen. Auch wer sich zu Beginn noch amüsiert hat über offensichtliche Fehler, die der Roboter macht: Mit jedem Tag werden die Datenmengen größer und die Ergebnisse besser. Bei den Grob-Werken ist man beeindruckt von dem, was die Plattform bereits kann. Der Vorsitzende der Geschäftsführung, German Wankmiller, setzt auch auf dieses Hilfsmittel.

German Wankmiller ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Grob-Werke Mindelheim. Foto: Johann Stoll

Man wolle es nutzen, um näher am Kunden zu sein, Lieferanten besser zu bedienen oder Interessenten mit notwendigen Informationen zu versorgen.

