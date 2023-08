Mindelheim

Wie die Postbank in Mindelheim ihre Kunden verprellt

Plus Anfang Mai hat die Postbank ihren Betrieb in Mindelheim eingestellt. Wer die Bank gewechselt hat, darf sich beglückwünschen. Wer geblieben ist, hat den Ärger.

Von Johann Stoll

Von wegen: Der Kunde ist König. Immer wieder ist von der Dienstleistungswüste Deutschland die Rede. Dass das nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, dazu hat die Postbank in Mindelheim ein besonders bemerkenswertes Beispiel abgeliefert. Anfang Mai schloss die Filiale am Forum für immer. Überweisungsterminal und Geldautomat wurden abmontiert. Um zumindest Postdienstleistungen in Innenstadtnähe sicherzustellen, wurde in der Landsberger Straße ein Post-Shop eröffnet. Briefe und Pakekte kann man dort aufgeben. Weniger gut funktioniert offenbar die Bargeldversorgung, wie ein Fall eines Kunden zeigt.

Bis Mitte Juli gab es noch den Geldautomaten der HypoVereinsbank

Zunächst hatten Kunden, die an größere Bargeld-Beträge kommen wollten, für ein paar Wochen noch eine Gnadenfrist. Sie konnten bis 19. Juli kostenlos den Geldautomaten der HypoVereinsbank in der Maximilianstraße nutzen. Dann sperrte auch die HypoVereinsbank in Mindelheim zu und stellte ihren Betrieb ein. Die Postbank und die HypoVereinsbank gehören zur Cash-Group mehrerer Großbanken. Kunden können dort kostenlos Geld abheben. Wer Geldautomaten anderer Häuser nutzt, zahlt Gebühren.

