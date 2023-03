Bauprojekte und mehr: Wie die Stadt Mindelheim ihr Geld ausgeben will

Plus Die Stadt Mindelheim muss deutlich mehr Geld fürs Personal ausgeben. Nicht nur deshalb steht sie in diesem Jahr vor ganz besonderen finanziellen Herausforderungen.

Drei Stunden lang qualmten am Montag im Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss des Stadtrats die Köpfe. Zum 23. Mal hatte Kämmerer Wolfgang Heimpel den Haushaltsplan für die Kreisstadt akribisch zusammengestellt. Es ist sein letzter. Heimpel geht demnächst in den Ruhestand. Mit Ronny Herold steht bereits sein Nachfolger fest, der die Debatte aufmerksam verfolgte. Denn auf die Stadt kommen hohe Kosten zu.