Wie die Unterallgäuer Wälder fit für die Erderwärmung werden

Plus Johannes Kutter ist neuer Bereichsleiter Forsten am Forstamt Krumbach-Mindelheim. Die Klimakrise stellt ihn vor Herausforderungen. Aber es gibt Lösungsansätze.

Aufmerksam und mit gesenktem Blick gehen Johannes Kutter und Jakob Weichmann durch den Mindelheimer Stadtwald. Unter ihnen haben sich kleine Triebe von Fichten, Buchen und Tannen ihren Weg an die Waldoberfläche gebahnt. Als Kutter hochschaut, entdeckt er etwas: "Da vorne ist eine junge Eiche. Hätte ich eine Spraydose dabei, würde ich die sofort als Zukunftsbaum markieren. Dann müsste die Buche daneben gefällt werden." Gemeinsam mit dem Revierförster Weichmann gibt der neue Bereichsleiter Forsten Johannes Kutter heute einen Einblick in die Probleme, die die Klimakrise den Unterallgäuer Wäldern bereitet, und schlägt Lösungen für den Wald der Zukunft vor.

"Die größte Herausforderung für unsere Wälder ist die Erderwärmung. Allein in Kirchheim war es in diesem Jahr zwischen Januar und Oktober im Schnitt um 2,9 Grad zu warm", sagt Kutter. Dazu kämen die langen Trocken- und Hitzeperioden sowie Extremwetterereignisse. Auf diese Veränderungen ist der Wald aktuell nicht vorbereitet. Viele Wälder im Unterallgäu sind zu dicht und zu einseitig bewachsen. Vor allem die Fichte macht einen Großteil unserer Wälder aus.