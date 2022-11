Wie ein Teich Leben in den Garten bringt

Viel schneller als erwartet haben die Tiere die neue Wasserstelle im Mindelheimer Norden angenommen. Was sonst noch im Naturgarten geschah.

Silke Lotterbach machte ihren Kindern wenig Hoffnung: Es könne dauern, bis in den neu gestalteten Teich Leben einzieht, erklärte sie Paula und Simon. Doch die Natur machte ihr einen Strich durch die Rechnung: Bereits am Tag nach der Fertigstellung kamen die ersten Libellen ans Wasser und legten ihre Eier ab, es folgten Wasserläufer, Schnecken, Rückenschwimmer, ein Molch und sogar ein Frosch. „Als hätten alle in der Badehose hinter dem Carport gewartet“, sagt Silke Lotterbach und lacht. Der Naturgarten ihrer Familie nimmt immer mehr Gestalt an.

Ein wichtiges Element, das vor Kurzem fertig geworden ist, ist der Naturteich mitsamt Wasserlauf. In drei Tagen mit großer Unterstützung von Freunden und Familie war der Kraftakt geschafft.

Das Teichwasser in dem Mindelheimer Garten wurde "geimpft"

Zunächst war da ein großes Loch, viel größer, als der Teich werden sollte. Die Mulde bekam einen Rand, wurde gerüttelt und mit Sand befüllt, um den Teich weicher zu gestalten, wie Silke Lotterbach erklärt. Um Kunststoff kamen sie und ihr Mann Andreas Mayer beim Teichbau nicht herum: Sie haben sich für eine Teichfolie aus EPDM entschieden, „weil sie ein bisschen besser ist als eine PE-Folie“, sagt Lotterbach. Darauf kamen Sand und die großen dicken Steine. Es folgten Sand, Pflanzsubstrat und Kiesel, die Pflanzen – und schlussendlich das Wasser. Letzteres wurde „geimpft“: mit 20 Litern Teichwasser aus dem Garten von Freunden, in Flaschen transportiert.

Die Naturgartengestalter Christof Wegner und Valentin Mader haben in dem Gewässer verschiedene Tiefenzonen und flache Ausstiege modelliert. An der tiefsten Stelle ist der Teich knapp einen Meter. Schwemmholz sieht nicht nur optisch gut aus, sondern ist auch eine beliebter Lande- und Eiablageplatz für Libellen. Es gibt vielfältige Strukturen und Versteckmöglichkeiten unter den Steinen – aber das Highlight des Teichs ist sein Zulauf.

Die Mindelheimer Familie liebt ihren Teich und den Zulauf

Wenn es regnet und die unterirdischen Zisternen auf dem Grundstück voll sind, läuft das Regenwasser von der Rinne über in den Bachlauf in Richtung Teich. Ob alles funktioniert wie geplant, muss natürlich genauestens beobachtet werden. Und so steht die Familie gern mal beim schlimmsten Regenwetter draußen mit Schirmen, um den neuen Bachlauf zu bestaunen. „Die Nachbarn halten uns vermutlich schon für verrückt“, sagt Mama Silke und lacht.

Zusammen mit den Teichbauern Christof Wegner (vorne rechts) und Valentin Mader (vorne links) und mit Hilfe von Michael Siebig hat Silke Lotterbach den Teich angelegt. Foto: Silke Lotterbach

Ursprünglich hatte sich die 47-Jährige geärgert, dass es bei den Planungen fürs Haus nicht möglich war, das Küchenfenster in Richtung Straße zu platzieren. Jetzt freut sie sich jeden Morgen beim Blick aus dem Fenster in den Garten, wenn die Vögel im Teich baden und trinken. „Wir konnten sogar schon Bluthänflinge und Schafstelzen beobachten“, sagt sie.

Auch der achtjährige Simon ist zufrieden: „Ich finde, der Garten hat schon mal keine Nachteile“, sagt er lässig und zählt dann Dinge auf, die ihm besonders gut gefallen: den „wunderschönen Sandkasten“, dass es sonnige und schattige Bereiche mit vielen Pflanzen gibt, und natürlich das Wasser.

Unter den Algen findet Tochter Paule eine Libellenlarve

Ein Sonnensegel über dem Teich soll verhindern, dass sich die anfänglichen Fadenalgen zu sehr ausbreiten, denn behandeln wollte die Familie sie zunächst nicht. Paula findet die Algen aber nicht so schlimm, denn die Fünfjährige weiß: Darunter befinden sich häufig die Libellenlarven. Schnell ist eine aus dem Wasser geholt und auf dem Finger platziert. Sogar fürs Foto hält das Tier kurz still.

Silke Lotterbachs fünfjährige Tochter Paula mag den neuen Gartenteich und die darin lebenden Tierchen. Hier hat sie eine Larve in den Händen, die einmal eine Libelle werden soll. Foto: Melanie Lippl

Neben zwei Seerosen hat die Familie auf heimische Pflanzen gesetzt. Am Teich wachsen Hechtkraut, Tannenwedel, Froschlöffel, Krebsschere, Iris, Wollgras, Sumpfdotterblume, Sumpf-Vergissmeinicht, Fieberklee und Kuckuckslichtnelke – und im nahen Sumpfbeet außerdem Blutweiderich, Sumpfschafgarbe, Baldrian, Beinwell und Bachnelkenwurz.

Die Ochsenzunge im Garten zieht zahlreiche Insekten an

Es ist schon viel Leben eingezogen in den Garten: An der Ochsenzunge, die von Mai bis heute durchblüht, treffen sich regelmäßig viele Insekten (und menschliche Beobachterinnen und Beobachter). Auf dem begrünten Doppel-Carport tanzten die Bläulinge: An den dort eigens gesetzten Schmetterlingsfutterpflanzen wie Weißer Mauerpfeffer, Quendel, Zypressenwolfsmilch und Hornschotenklee knabberten die Raupen der nächsten Schmetterlingsgeneration. „Das ist wie ein geschenkter Garten dort oben“, sagt Silke Lotterbach. Sie ist überrascht, „dass das so gut funktioniert in so schneller Zeit“.

Besonders begeistert ist sie von den Magerbereichen im Garten. „Die zahlen sich aus.“ Während sie im Bereich mit dem fetten Boden viel jäten musste, gibt es im mageren Bereich so gut wie nichts zu tun. Die Arbeit geht ihr und ihrer Familie dennoch nicht aus: Die Fassade soll noch begrünt werden, vor den Eingängen sollen kleine Bereiche mit Recycling-Mosaik gepflastert werden und im kommenden Jahr soll auch mehr Gemüse angepflanzt werden. Denn das ist in diesem Jahr etwas zu kurz gekommen – anders als die Genussmomente im Alltag und die ganz besonderen Augenblicke im im Gartenjahr. Etwa, als die Familie vom Mondlicht-Open-Air heimkam und sich im Sekundentakt und wie von Zauberhand eine Nachtkerzenblüte nach der anderen öffnete.