Wie geht es mit dem Hochhaus Mayenbadweg weiter?

Plus Das Hochhaus in Mindelheim soll Geschosswohnungsbau und Reihenhäusern Platz machen. Dabei gehen die Eigentümer einen neuen Weg, um ein attraktives Wohngebiet zu schaffen.

Werden neue Wohnhäuser gebaut, spielt das Stadtbild meist eine untergeordnete Rolle. Investoren haben vorwiegend ein Ziel: möglichst günstig bauen und möglichst viel Wohnraum schaffen. Die in Ludwigsburg ansässige Conductor Bau-GmbH geht einen anderen Weg. Sie will nicht nur qualitativ hochwertig bauen, sie strebt auch eine architektonisch anspruchsvolle Bauweise an. Gewinner soll dabei auch das Stadtbild sein, zumal an einer so herausgehobenen Stelle wie am Unteren Mayenbadweg. Der Investor ist deshalb gezielt auf die Stadt Mindelheim zugegangen und hat Zusammenarbeit signalisiert. Bei Bürgermeister Stephan Winter und dem Stadtrat hat dieses Vorgehen große Zustimmung gefunden.

Im Oktober werden zehn Architekturbüros eingeladen, Ideen für Mindelheim zu entwickeln

Nachdem die in Ludwigsburger das Gelände rund um das Hochhaus mit den Gebäudeteilen der Lebenshilfe in Mindelheim gekauft hatten, tat sich lange Zeit nichts Sichtbares. Die Gebäude standen längere Zeit leer. Das Hochhaus soll nun aber vorübergehend als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden.

