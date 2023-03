Mindelheim

Wie geht es mit der Windkraft in Mindelheim weiter?

Plus In Mindelheim nimmt der geplante Windpark konkrete Formen an. Der Stadtrat wird sich am Montag, 27. März, entscheiden, was die Stadt von einem Investor konkret erwartet.

Bürgermeister Stephan Winter hat sich zu dem Thema auf der Ortshauptversammlung der CSU im Hotel Stern geäußert. Seit 2015 ist eine Fläche im Mindelheimer Stadtwald im Osten der Stadt als sogenanntes Windvorranggebiet durch den Regionalen Planungsverband Donau-Iller ausgeflaggt. Die Fläche gehört der Stadt Mindelheim. Die Stadt habe damit eine besondere Verantwortung, aber auch eine besondere Chance, sagte Winter.

