vor 47 Min.

Wie gut ist die neue Stadtführung durch Mindelheim per App?

In der Lauschtour-App zeigt ein blauer Punkt an, wo man sich befindet. Anhand der Symbole kann man erkennen, welche Stationen man schon gehört hat.

Plus Mindelheim kann man seit Kurzem mit einer kostenlosen Stadtführung per Handy-App entdecken. Wir haben genau hingehört und die "Lauschtour" getestet.

Von Melanie Lippl Artikel anhören Shape

Die "Lauschtour"-App ist heruntergeladen, der Stadtrundgang Mindelheim innerhalb der App ebenfalls, der Handyakku zeigt 100 Prozent: Es kann losgehen! Rund einen Kilometer lang ist die Runde durch die Altstadt mit dem kostenlosen Audioguide auf dem eigenen Handy, etwa eine dreiviertel Stunde brauche man, so heißt es, um sich die zwölf Stationen anzuhören, die Kulturamtsleiter Christian Schedler und Stadtführer Wolfgang Kastello eingesprochen haben. Doch macht das Ganze überhaupt Spaß? Erfährt man dabei wirklich noch Neues? Oder langweilt man sich eher zu Tode? Wir haben die "Lauschtour" durch Mindelheim getestet.

Los geht es am Marienplatz, wo die App beim Öffnen sogleich fragt, ob sie das GPS-Signal nutzen darf. Dann nämlich startet der Audioguide automatisch, sobald man sich an der richtigen Stelle in der Stadt befindet. Klingt praktisch, also: Zustimmung. Und schon beginnt die erste Folge. Das Handy vibriert, es macht "Ping", man setzt sich auf eine freie Bank und erfährt in gut viereinhalb Minuten einiges über den Marienplatz und das Rathaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

