Wie gut war der "neue" Weihnachtsmarkt in Mindelheim?

Die Fraktionen im Stadtrat bewerten das neue Konzept des Mindelheimer Weihnachtsmarkts unterschiedlich. In einigen Punkten sind sie sich jedoch einig.

Es war ein Versuch, und jetzt hat er ein Ende gefunden. Was war gut am Mindelheimer Weihnachtsmarkt, was hat nicht funktioniert? Und wie könnte es nächstes Jahr weitergehen? Wir haben uns bei den Fraktionen und im Rathaus umgehört. Die Meinungen sind unterschiedlich - doch in einigen Punkten sind sich die Parteien einig.

Bürgermeister Stephan Winter gibt sich wortkarg. Über Rathaussprecherin Julia Beck ließ er lediglich ausrichten, dass es eine Umfrage unter den Fieranten geben werde. Die müsse dann ausgewertet werden. Die Arbeitsgruppe „Weihnachtsmarkt“ werde sich damit dann im neuen Jahr befassen. Wo der Weihnachtsmarkt 2023 stattfinden werde, stehe zum heutigen Zeitpunkt nicht fest.

Mindelheims Vize-Bürgermeister Roland Ahne fehlte der Weihnachtsmarktcharakter

Der stellvertretende Bürgermeister Roland Ahne konnte dem Weihnachtsmarkt nur wenig Gutes abgewinnen. „Das Positive war, dass man sich mehr bewegen musste, um den ganzen Markt zu sehen“. Nicht gut gewesen sei, dass der Fußweg an den Essständen meist blockiert gewesen sei. „Der Weihnachtsmarktcharakter war nicht zu spüren.“ Für die Zukunft wünscht sich Ahne, dass die Innenstadt am gesamten Wochenende von Freitagabend bis Sonntagabend für den Verkehr gesperrt werde – nicht nur während des Weihnachtsmarktes. Der Markt selbst sollte wenn möglich wieder auf dem Kirchplatz oder auf dem Marienplatz unter Einbeziehung der Kornstraße stattfinden.

SPD-Fraktionschef Mehmet Yesil sagt, dass Stadträte sogar beschimpft worden seien, so unzufrieden seien Besucher mit dem Weihnachtsmarkt gewesen. Besucher hätten aber die Schaufenster studiert. Auch Yesil kritisierte, dass zu viele Menschen an den Essständen den Fußweg blockiert hätten, ein Durchkommen mit Kinderwagen oder Rollstuhl sei nur äußerst schwer möglich gewesen. Das Heimelige fehlte ganz.

Der Märchenwald an der Schranne kam bei Roland Peter gut an

Der Dritte Bürgermeister Roland Peter (Freie) fand den neuen Standort des Märchenwaldes auf dem Schrannenplatz gut. Kritik habe es aus der Bevölkerung für die grundsätzliche Aufteilung über die Stadt hinweg gegeben. „Da muss man dringend mit den Einzelhändlern und den Budenbetreibern Gespräche führen, was aus deren Sicht gut oder eben schlecht gelaufen ist“.

Auch Gastronomen und Besucher des Weihnachtsmarktes sollten befragt werden. Danach wird man eine Einschätzung des besten Standortes gemeinsam mit Vertretern verschiedener Gruppierungen abgeben können – ob daraus der Kirchplatz, der Marienplatz oder eine andere Lösung resultieren wird, werde sich zeigen.

Christoph Walter (CSU) meint, das neue Konzept habe nicht funktioniert. Durch die Entzerrung der Buden sei der Charakter eines heimeligen, zum Verweilen einladenden Marktes verloren gegangen. Der Autoverkehr sei gefährlich gewesen. Walter ist auf anderen Weihnachtsmärkten aufgefallen, dass sich dort mehr lokale Vereine präsentiert und Speisen und Getränke angeboten haben. Das würde ihm auch für Mindelheim gefallen.

Er habe unter den Besuchern eine „Sehnsucht nach dem Kirchplatz und unserer Kirche St. Stephan“ festgestellt. Auch der Marienplatz fand viele Fürsprecher. Es müsse aber erst die Rückmeldung von Ausstellern, Fieranten und Gastronomen abgewartet werden.

Kulturamtsleiter Christian Schedler war froh, dass es überhaupt einen Weihnachtsmarkt gab

Kulturamtsleiter Christian Schedler ist Organisator des Weihnachtsmarktes. Er sagt, positiv sei gewesen, dass „wir überhaupt nach zwei Jahren des Verbots einen Weihnachtsmarkt versuchen konnten.“ Nicht gut sei gewesen, dass in der Zeit des Planens viele der geplanten Vorhaben im Bereich der Maximilianstraße und der Seitenstraßen nicht möglich waren. Das waren Fragen der Sicherheit und des Feuerschutzes. „Uns war auch klar, dass dieser Versuch nie jene heimelige Stimmung und Romantik erreichen kann wie auf dem Kirchplatz“, so Schedler.

Zudem habe auch die sehr abgespeckte Weihnachtsbeleuchtung weitere Stimmung verhindert. „Das wurde leider auch erst nach dem Abschluss der Planungen des Arbeitskreises beschlossen.“ Den Autoverkehr hat Schedler als recht lästig empfunden.

30 Bilder Was der "neue" Mindelheimer Weihnachtsmarkt zu bieten hat Foto: Franz Issing

Arbeitskreis oder auch der Stadtrat sollten sich mit der „Verortung des Weihnachtsmarkts 2023 intensiv befassen“. Intern werde sich die Verwaltung mit allen Beteiligten der Stadt im Januar für eine Nachbesprechung zusammensetzen, bei der auch die Rückmeldungen der Fieranten und der Geschäftsleute vorliegen werden. Ginge es nach ihm, würde der Weihnachtsmarkt 2023 wieder auf dem Kirchplatz stattfinden.

Peter Miller (ÖDP) gehörte zur Arbeitsgruppe Weihnachtsmarkt. Ein aufgelockerter Markt entlang der Maximilianstraße versprach die größten Chancen, dass wegen Corona überhaupt ein Markt stattfinden konnte. Diese Entscheidung war früh im Jahr gefallen.

Der Autoverkehr in der Mindelheimer Innenstadt missfiel

Positiv seien das Begleitprogramm und die längeren Öffnungszeiten gewesen. Auch Miller missfiel die unmittelbare Nachbarschaft zum Pkw-Verkehr. Die ÖDP ist für einen kompakten Markt, am liebsten auf dem Marienplatz. Dazu sollte der Verkehr gesperrt werden. Der Wochenmarkt könnte direkt auf der Maximilianstraße stattfinden. In jedem Fall müsse ein Weihnachtsmarkt in der Stadt bleiben, auch dann, wenn auf der Burg ein zweiter entstehe.

Aus Sicht von Ursula Kiefersauer (BG) fand der Märchenwald an der Jesuitenkirche viel Zuspruch. Der Verkehr habe am ersten Wochenende außerordentlich gestört. „Der Zauber von Weihnacht, die anheimelnde Atmosphäre konnte sich entlang der Straße allerdings auch nicht so entfalten. Wir glauben auch, dass der Einzelhandel, den man fördern wollte, nicht viel profitiert hat.“ Dass für Kinder auf dem großen leeren Marienplatz ein Kinderkarussell oder andere Attraktionen fehlten, sei sehr schade gewesen.

Am Wochenende sollte der Verkehr gesperrt werden und während der Woche eine Einbahnstraßenregelung gelten. Die BG findet, es sei möglich, wieder auf den Marienplatz zu gehen. „Da trifft ma die Leut, da isch ma glei‘ und da isch meischtns was los.“

Josef Doll glaubt, dass der Einzelhandel profitiert habe vom neuen Weihnachtsmarkt

Josef Doll (Grüne) fand es gerade gut, dass nicht alles so zusammengeballt war. Der Einzelhandel dürfte profitiert haben. Nicht gut sei gewesen, dass sich das kulturelle Angebot auf den Marienplatz konzentriert habe. Der Verkehr sollte aus der Innenstadt ausgeschlossen werden. Doll möchte am Weihnachtsmarkt entlang der Maximilianstraße festhalten, sein Kollege Thomas Burtscher ist für den Marienplatz.

Christian Sedlmeir (AfD) fand nicht gut, dass es wegen des Autoverkehrs anfangs zu gefährlichen Situationen gekommen sei. Auf dem Marienplatz habe es zu wenig Weihnachtsbuden gegeben. Sollte der Christkindlesmarkt 2023 wieder an der gleichen Stelle sein, müsse die Maximilianstraße für diese Zeit für den Autoverkehr gesperrt werden, so Sedlmeir. Dann könnte man auch die Buden mit der Verkaufsseite nicht Richtung Fußweg, sondern Richtung Straße aufstellen. Um das Gedränge etwas zu entzerren, könnte sich Sedlmeir den Weihnachtsmarkt an zwei Stellen vorstellen: Auf dem Marienplatz und vor der Stadtpfarrkirche. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Stefan Drexel, gab keine Einschätzung ab.