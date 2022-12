Wie kommt das Erdmännchen ins Krippenmuseum?

Im Mindelheimer Krippenmuseum gibt es jede Menge tierischer Nebendarsteller – und damit viel zu entdecken.

Wer sich die Vitrinen im Mindelheimer Krippenmuseum anguckt, sieht Maria und Josef, das Jesuskind, Ochs und Esel, jede Menge Schafe und – kann das wirklich sein? – ein Erdmännchen. Ja, kann es, bestätigt Museumsleiterin Friederike Haber und erklärt, was es damit auf sich hat.

Das Erdmännchen ist erst vor wenigen Jahren im Museum eingezogen und dort seither sehr aktiv. Obwohl bisher keine unterirdischen Gänge entdeckt wurden, für die die kleinen Savannenbewohner ja bekannt sind, taucht es immer wieder in einer anderen Vitrine auf und spielt dort mit den Besucherinnen und Besuchern Verstecken. Wer es entdeckt und an der Kasse die richtige Vitrinennummer nennt, bekommt eine kleine Belohnung.

Das geschnitzte Erdmännchen ist Checker Can zu verdanken – und Friederike Habers Kontakt zum Schnitzer

Natürlich handelt es sich um kein echtes Erdmännchen, sondern um eine geschnitzte Figur. Zum Glück für alle „Jägerinnen“ und „Jäger“ hat der Oberammergauer Krippenschnitzer Tobias Haseidl einen recht großen Maßstab gewählt, was die Suche erheblich erleichtert. Denn manchmal ist das eigentlich recht kleine Erdmännchen sogar größer als Josef und Maria.

Dass es das große kleine Kerlchen überhaupt gibt, ist „Checker Can“ zu verdanken, den viele Kinder aus der gleichnamigen Wissenssendung kennen. Darin hat Moderator Can Mansuroglu vor einigen Jahren einen Weihnachts-Check gemacht und die wichtigsten Fragen rund um Weihnachten „gecheckt“. Er geht zum Beispiel der Frage nach, wer und was alles zu einer Krippe gehört und warum die Heiligen Drei Könige dem Jesuskind ausgerechnet Gold, Myrrhe und Weihrauch schenken und nicht etwa Spielzeug, über das es sich bestimmt viel mehr gefreut hätte. In der Folge hat Checker Can auch den Krippenschnitzer Tobias Haseidl besucht, mit ihm zusammen eine Krippe aufgebaut – und schließlich ein Erdmännchen geschnitzt. Und weil Friederike Haber der Weihnachts-Check so gut gefallen hat und sie außerdem den Schnitzer kennt, der auch schon in Mindelheim ausgestellt hat, hat sie sich bei ihm gemeldet. Seither sind die Krippe, die er mit Checker Can aufgebaut hat und der Film im Mindelheimer Krippenmuseum zu sehen – und das Erdmännchen auch.

Im Mindelheimer Krippenmuseum gibt es noch mehr außergewöhnliche Tiere

Es ist allerdings nicht der einzige tierische Nebendarsteller, der ein bisschen außergewöhnlich ist. Welche klassische Krippe hat sonst schon Schwäne zu bieten, Büffel, Löwen oder auch einen Storch? Und einmal hat sich Friederike Haber selbst gefühlt wie ein Gorilla: Denn als ihre Söhne noch klein waren, wollten sie immer gleichzeitig hochgehoben werden, um in die Vitrinen gucken zu können. Um anderen einen solchen Kraftakt zu ersparen, gibt es für die Kinder inzwischen Podeste.

Sie können sich außerdem einen Krippenfilm ansehen, an einer Spielkrippe werkeln und neben den Tieren noch jede Menge mehr entdecken. Denn obwohl jede Krippe im Grunde ja das gleiche zeigt, sind die im Krippenmuseum alle ganz unterschiedlich: Die einen sind kunstvoll geschnitzt und mehr als hundert Jahre alt, die anderen ganz modern und mit drei Steinen auf das nötigste reduziert – wenn nicht gerade ein Erdmännchen zu Besuch ist.

Das Mindelheimer Krippenmuseum ist nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über geöffnet, und zwar dienstags bis sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. An Silvester ist das Museum zu.