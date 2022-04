Wie lässt sich die Welt noch retten?

Lehrkräfte an beruflichen Schulen machen sich auf einem Kongress in Mindelheim Gedanken darüber, wie Nachhaltigkeit fest in allen Fächern verankert werden kann.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, die Welt zu retten? Und wer kann sie überhaupt noch retten? In der Ukraine tobt seit fünf Wochen ein Krieg, Millionen von Flüchtlingen verlassen das Land, und ein Teil von ihnen strandet in Bayern. Junge Leute müssen an den Schulen aufgefangen werden. Der Zeitpunkt zur Weltrettung ist derzeit also eher ungünstig.

Die Lehrkräfte an den Schulen müssen sich um die ankommenden Flüchtlinge kümmern, neben ihren sonstigen Aufgaben. Sie haben alle Hände voll zu tun. Und doch fanden sich am Samstag rund 140 Lehrkräfte von beruflichen Schulen aus ganz Bayern in Mindelheim zu einem großen Kongress zusammen, um sich Gedanken zu machen, wie die weltweite Klimaerwärmung zumindest abgefedert werden kann.

Dass die Tagung des Verbands der Lehrkräfte an beruflichen Schulen VLB in Mindelheim stattfand, war kein Zufall. Seit Jahren ist die Berufsschule Mindelheim Vorreiter beim Klimaschutz. Dieses Engagement hat einen Namen: Karl Geller. Schulleiter Gottfried Göppel nannte ihn „Leitwolf der ersten Stunde“, der es geschafft habe, ein engagiertes Klimaschutzteam aufgebaut und das gesamte Kollegium mitgenommen zu haben. „Wir ziehen vor dieser Leistung den Hut“, sagte Göppel unter großem Beifall.

Franz-Josef Radermacher bei seine Rede in Mindelheim. Foto: Johann Stoll

Göppel erinnerte daran, dass es seit 1953 keinen trockeneren März mehr gegeben hat. Und er zitierte den langjährigen Organisator der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger, der gesagt hatte, Klimaschutz sei so bedeutend wie die Sicherheit. Die Berufsschule Mindelheim ist Klimaschule. Darauf hat Landrat Alex Eder zur Eröffnung der Tagung im Forum hingewiesen. Angesichts des sich verändernden Klimas und des Raubbaus an der Natur sei nachhaltiges Handeln absolut notwendig, so Eder. Über die bloße Frage von Natur- und Klimaschutz gehe es aber auch um die Frage, „wie wir als Weltgemeinschaft gut zusammenleben können“. Alle Menschen müssten eine Chance auf Entwicklung haben.

Verzicht aufs Fleischessen in reicheren Ländern würde die Ernährungsfrage nicht lösen, sagt Radermacher

Was das in der Konsequenz bedeutet, zeigte Prof. Franz-Josef Radermacher von der Universität Ulm auf. Nachhaltigkeit sei etwas anderes als Umwelt und Klima zu schützen. Die ökonomische und soziale Dimension gehöre dazu. Vor 50 Jahren habe nicht nur der Club of Rome die Grenzen des Wachstums aufgezeigt, es scheiterte in Stockholm auch die erste Weltumweltkonferenz. Die indische Premierministerin Indira Gandhi habe das Grundproblem auf den Punkt gebracht: Die reichen Länder wollten die Umwelt schützen, die armen sollten arm bleiben.

Die Ärmeren sehen die Bilder aus den reichen Ländern. Nach diesem Wohlstand streben auch sie. Millionen von Menschen verhungern Jahr für Jahr. Das werde aber ausgeblendet, so Radermacher. Würden die Menschen in den reichen Ländern aufs Fleischessen verzichten, wäre die Ernährungsfrage nicht gelöst. Es würde nur weniger Fleisch produziert. Helfen würde nur ein Welt-Hartz-IV. Den Armen fehlt schlicht das Geld, um sich genügend Essen zu kaufen. Ein düsteres Bild zeichnete der Hauptredner über das Bevölkerungswachstum. Jedes Jahr wachse die Weltbevölkerung um 80 Millionen Menschen. In Afrika werde sich die Bevölkerungszahl bis 2050 von derzeit 1,2 Milliarden verdoppeln. Mit anderen Worten: Ohne eine Partnerschaft mit Schwellenländern und ärmeren Ländern werden alle Bemühungen in den westlichen Ländern, für mehr Klimaschutz zu sorgen, verpuffen. Radermacher lobte den Ansatz des früheren Entwicklungshilfeministers Gerd Müller, der forderte, wir müssten uns viel mehr in diesen Ländern engagieren.

Mahnende Worte von IHK-Vizepräsident Gerhard Peifer

Der Vizepräsident der IHK Schwaben, der Memminger Unternehmer Gerhard Pfeifer, stimmte Radermacher in einer Diskussionsrunde völlig zu, die Dr. Siegfried Hummelsberger moderierte. Die Menschen in Deutschland seien absolut privilegiert mit unglaublichem Lebensstandard. „Wenn wir aber alles radikal verändern, was wir tun müssten – welche Folgen hat das dann? Destabilisiert das unser System?“, fragte Pfeifer. Um Arbeitsplätze und drohende Betriebsschließungen machten sich viele zu wenig Gedanken.

Karl Geller teilt grundsätzlich die apokalyptische Sicht des Ulmer Professors Radermacher. Er will aber kämpfen. „Aufgeben geht gar nicht“, sagte er. In der beruflichen Bildung sollte Nachhaltigkeit breit verankert werden. Bisher sei das nicht gemacht worden. Am Kultusministerium gebe es nicht einmal einen Ansprechpartner für Nachhaltigkeit an beruflichen Schulen.

Der Vertreter des Kultusministeriums, Jochen Hofmann, räumte ein, dass vieles zu lange dauert. Er sieht die reichen Länder in einer besonderen Verantwortung, Wohlstand und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden. Er verwies auf Hunderte von Schulen mit hervorragenden Projekten.

Man müsste jeden Tag die Fläche von 26 Fußballfeldern mit Fotovoltaikanlagen bestücken

Geller ist das zu wenig und er wusste sich darin mit Detlef Fischer vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft einig. Jeder „wurstle“ vor sich hin. „Wir müssen ins Handeln kommen!“ Die Gesellschaft habe den Ernst der Lage bisher nicht erkannt. Um den Status quo aufrechtzuerhalten, müssten jeden Tag umgerechnet 26 Fußballfelder mit Fotovoltaikanlagen ausgerüstet werden.

Es fehlt an Ingenieuren und Handwerkern, die all das umsetzen können. „Ich finde 1000 Leute, die eine App programmieren können, aber keinen, der ein Loch in die Wand bohren kann“, sagte Fischer. 30 Jahre lang seien die falschen Schwerpunkte in der Berufsausbildung gesetzt worden.

Was aber kann die Welt noch retten? Prof. Radermacher sieht die Lösung in Technologien. Eine Zusammenarbeit mit nordafrikanischen Ländern könnte eine gute Perspektive sein. Grüner Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe könnten mit Wind- und Sonnenenergie aus Marokko gewonnen und nach Europa geliefert werden.

Der Unternehmer Pfeifer wiederum appellierte an die Lehrerinnen und Lehrer, den jungen Menschen vor allem eines zu vermitteln: Urteilskraft und Kritikfähigkeit. Und Moderator Hummelsberger gab dem Kultusministerium auf den Weg, dass Nachhaltigkeit Unterrichtsprinzip werden müsse. Dafür brauche es Ressourcen.