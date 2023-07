Mindelheim

18:00 Uhr

Kritik an Weikmann: Wie laut darf ein Industriebetrieb im Industriegebiet sein?

Das neue Mischfutterwerkt der Agrarhandelsgesellschaft Weikmann in der Stillachstraße in Mindelheim ist seit Ende 2021 in Betrieb..

Plus Wird eine Firma im Industriegebiet angesiedelt und alle Vorgaben werden eingehalten, sollte man meinen: Alles ist gut. In Mindelheim kam es dennoch zu Konflikten.

Im Juli 2019 hat ein Großbrand die Produktionsanlagen der Agrarhandelsgesellschaft AHG Weikmann am Bahnhof zerstört. Es war die größte Feuersbrunst, die Mindelheim seit Menschengedenken getroffen hat. Damals war immenser Millionenschaden entstanden. Diese Katastrophe machte deutlich, dass die Firma am alten Standort keine Zukunft hat. Nur dank der Versicherung war ein Neustart möglich, aber auch durch das Entgegenkommen der Stadt, die eine Fläche möglich machte. Zuletzt kam aber Kritik auf an der Neuansiedlung.

Neuanfang der Firma Weikmann im Mindelheimer Industriegebiet

Der Neuanfang erfolgte im Mindelheimer Industriegebiet an der Stillachstraße in Hörweite der Autobahn A96. Von Behördenseite waren zwei Hürden zu nehmen: die Baugenehmigung und die immissionsschutzrechtliche Erlaubnis. Schließlich müssen auch in einem Industriegebiet gewisse Grenzwerte an Lärm und Staub eingehalten werden, wenngleich diese deutlich weniger streng sind als in einem Wohngebiet.

