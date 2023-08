Mindelheim

18:00 Uhr

Wie Nassenbeuren neue Schienen kriegt

Plus In Nassenbeuren werden seit einer Woche die Schienen ausgetauscht. Wir haben uns angeschaut, was da passiert, und die Anwohner gefragt, was sie davon halten.

Auf dem Weg von Mindelheim nach Nassenbeuren sieht man das Ungetüm schon von Weitem. Die PM1000-URM ist ein Gerät der Superlative. Auf 1100 Meter erstreckt sich die sogenannte Planumsverbesserungsmaschine. Was nach sperrigem Beamtendeutsch klingt, ist in Wahrheit der Traum aller kleinen und großen Kinder: eine Mischung aus Güterzug, Fräse und Schlagbohrer – knallgelb, mit integrierten Förderbändern, und obendrauf ein Containerverlader, wie man ihn von Frachthäfen kennt. Bis zum 8. September erneuert die Maschine die Gleise auf der Bahnstrecke zwischen Mindelheim und Nassenbeuren – und sorgt damit für jede Menge Gesprächsstoff in Nassenbeuren.

"Halb Nassenbeuren hat die erste schlaflose Nacht hinter sich", schrieb Inge Drexel vor einer Woche an unsere Redaktion. Später schrieb sie: "Die Arbeiten waren laut und gingen bis zum Morgen. Samstag auf Sonntag war erst um zwei Uhr Schluss." Danach die Nächte sei Ruhe gewesen. Was Frau Drexel zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wusste: Die Arbeiten sollten eigentlich immer nur tagsüber von 7 bis 19 Uhr oder von 8 bis 20 Uhr stattfinden. Doch ein benötigter Sonderzug hatte – wie könnte es bei der Bahn auch anders sein – Verspätung. So zogen sich die Arbeiten am ersten Wochenende bis in die Nacht. Nichtsdestotrotz war Inge Drexels Nachricht Grund genug, dass wir uns die ganze Sache mal genauer ansehen wollten.

