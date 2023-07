Wie sich Bauern im Unterallgäu gegen die Hitze wappnen können

Plus Minus acht Grad im Februar, dann Dauerregen und nun seit Wochen anhaltende Trockenheit. Für Landwirt Christoph Aigster ist der Klimawandel hauptsächlich eines: Ansporn.

Christoph Aigster besitzt selbst einen kleinen Bauernhof in Hausen. Vor allem aber ist er Verwalter von Kloster Lohhof, das seit 2006 zur Augsburger Lehmbau-Gesellschaft gehört. Der 53-Jährige bewirtschaftet mit einem kleinen Team 200 Hektar Ackerland rund um Lohhof. Damit hat er, wie alle Landwirte, mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen.

Aigster ist keiner, der zum Jammern neigt. Der Frost Ende Februar hat der Kartoffel allerdings nicht behagt. Die Knollen sehen derzeit auch noch recht klein aus. Und bei den Wiesen zeichnet sich ab, dass von fünf möglichen Schnitten einer ausfällt. Selbst jetzt bei diesem trockenen Sommer sieht Aigster nicht alles negativ. Während die meisten Landwirte meist nur zwei, drei Ackerfrüchte anbauen, zählt beim Kloster Lohhof die Vielfalt. Roggen, Winterweizen, Sojabohnen, Wintergerste, Winterraps, Ackerbohnen, Zwiebeln, Kartoffeln, Karotten und anderes Gemüse wächst auf den Feldern rund um das Kloster. Und sogar einen 0,6 Hektar großen Obstgarten mit schönen Apfelbäumen kann Aigster bei der Rundfahrt präsentieren. Teilweise produziert das Kloster Bioware, teils konventionelle.