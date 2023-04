Wie steht es um die Trinkwasserqualität in Mindelheim?

Ein Leser hat selbst gemessen: Das Trinkwasser in Mindelheim soll erhöhte Nitratwerte aufweisen. Die Stadt dementiert, hat aber auch eine mögliche Erklärung.

Wer hierzulande den Wasserhahn aufdreht, kann sicher sein, dass ein wertvolles Lebensmittel aus der Leitung fließt. Damit das auch sichergestellt ist, wird das Wasser regelmäßig untersucht.

Ein Leser hat das kürzlich auf eigene Faust getan. Er wollte wissen, wie hoch der Nitratgehalt des Mindelheimer Wassers ist. Sein Ergebnis lag über 50 Milligramm je Liter. Damit läge der Wert etwas über dem von Gesundheitsfachleuten empfohlenen Grenzwert.

Die Stadt Mindelheim verweist auf eine aktuelle Trinkwasseruntersuchung

Die Stadt Mindelheim allerdings hat andere Erkenntnisse. Sie verweist auf eine Trinkwasseruntersuchung vom 22. Februar 2023. Diese ist also auch relativ aktuell. Hier lag der Nitratwert bei 18 Milligramm pro Liter, also im völlig unbedenklichen Bereich. Julia Beck vom Büro des Bürgermeisters teilt ergänzend mit, dass es zu Fehlmessungen kommen könne. Dies sei dann der Fall, wenn Bürgerinnen und Bürger eine Enthärtungsanlage installiert haben und die Wasserprobe bei sich zu Hause vornehmen. Die Messungen der Wasserqualität in Mindelheim übernimmt seit Jahren die Firma muva Kempten. Die detaillierten Ergebnisse veröffentlicht die Stadt Mindelheim auf ihrer Homepage.