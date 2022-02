Mindelheim

Wie teuer sind die Corona-"Spaziergänge" in Mindelheim?

Plus Polizei, Bauhof und Ordnungsamt begleiten wöchentlich die unangemeldeten Demonstrationen von Gegner der Corona-Maßnahmen in Mindelheim. Das kostet.

Von Dominik Bunk

Jeden Montagabend finden sie mittlerweile statt: Die „Spaziergänge“ gegen die Coronamaßnahmen. An diesem Montagabend kamen dazu laut Polizeiangaben 950 Leute in der Altstadt zusammen, die von der Maximilianstraße über die Landsberger-, Brenner-, Ramminger-, Reichenwaller- und Teckstraße bis in die Kornstraße „spazierten“. Zu deren Schutz stellen die Behörden der Stadt Mindelheim, des Landkreises Unterallgäu und der Polizei jedes Mal eine Menge Personal, darunter Polizeikräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamts und Bauhofangestellte. Das kostet Geld.

