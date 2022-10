Wieder ein Preis für „Die Idee“ der Maria-Ward-Realschule

Die Schülerzeitung der Mindelheimer Maria-Ward-Realschule erhält „Die Raute“ der Hanns-Seidel-Stiftung.

Die Schülerzeitung der Mindelheimer Maria-Ward-Realschule ist erneut ausgezeichnet worden: Nachdem sie im Juli bereits zur besten Schülerzeitung Bayerns gekürt wurde, hat ihr die Hanns-Seidel-Stiftung nun wie 15 weiteren bayerischen Schülerzeitungen die „Raute“ verliehen. Eine Fachjury hatte aus fast 60 Einsendungen die besten Schülerzeitungen ausgewählt. Neben einer Urkunde erhalten die Redaktionen ein Preisgeld von je 300 Euro.

„Die Schülerpresse ist wichtig für den Journalismus vor morgen. Wir brauchen Journalistinnen und Journalisten, die nicht nur mutig Themen ansprechen, sondern auch die Werte des Journalismus leben: Wahrhaftigkeit, Objektivität und Neutralität“, so Stiftungsvorsitzender Markus Ferber, der in seiner Schulzeit selber aktiv an einer Schülerzeitung mitarbeitete. Er zeigte sich hocherfreut über die qualitativ guten Einsendungen in diesem Jahr.

"Die Idee" der Mindelheimer Maria-Ward-Realschule überzeugte mit ihrer individuellen Gestaltung

Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach, die bei der Preisverleihung in München die Festrede hielt, erklärte: „Kritische Nachwuchsjournalisten sind für eine lebendige Demokratie unverzichtbar. Insbesondere gilt dies angesichts von Fake-News, manipulierten Fotos und Videos und staatlicher Propaganda und Zensur im Netz. Die hier ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler übernehmen eine wichtige Aufgabe. Ich bin begeistert von den vielen, oft tiefsinnigen, lustigen und originellen Einsendungen.“

„Die Idee“ überzeugte die Jury mit ihrem ansprechenden Titelbild und der individuellen Gestaltung im Collage-Stil mit lokalem Bezug. Sie punktete zudem mit großformatigen Fotos und Illustrationen, der leserfreundlichen Gestaltung und der Druckqualität. Außerdem hob die Jury die gute grafische Aufbereitung einer Umfrage zum Thema Umweltschutz hervor. (mz)

