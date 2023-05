Mindelheim

Wieder sorgt ein Hohlraum auf der Mindelburg für Aufsehen

Plus An der Südfassade der Mindelburg haben Markus Fischer und Thomas Mack schon vor zwei Jahren einen Hohlraum entdeckt. Erst jetzt wurde seine volle Größe deutlich.

Von Sandra Baumberger

Als Kreisheimatpfleger Markus Fischer pünktlich zum Jahreswechsel einen in Vergessenheit geratenen Mauergang in der Ostwand der Mindelburg präsentierte, war das ein echter Knaller. Dem ließ Kulturamtsleiter Christian Schedler nun einen weiteren folgen: Es geht um einen geheimnisvollen Hohlraum an der Südfassade.

Entdeckt haben ihn Markus Fischer und Restaurator Thomas Mack, der wie Fischer zum ehrenamtlichen Burgernforscherteam gehört, zwar schon vor zwei Jahren. Doch erst jetzt, so Schedler, sei bei Dreharbeiten mit dem Bayerischen Rundfunk und entsprechender Beleuchtung die wahre Größe des Hohlraums sichtbar geworden. Er ist wie der Mauergang in der Ostwand rund 75 Zentimeter breit und reicht schätzungsweise 3,5 Meter senkrecht in die Tiefe. Wie hoch oder lang der Schacht ist, konnte bislang nicht ermittelt werden – er ist von außen nämlich nicht zugänglich.

