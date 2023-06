Schmierfinken besprühen Tore und Bäume

Unbekannte hinterlassen an einem Supermarkt und bei mindestens zwei Firmen beträchtlichen Schaden.

Selbst ernannte Graffiti-"Künstler" waren am Wochenende gleich an verschiedenen Stellen aktiv. Zum einen beschmierten sie die Tür eines Verbrauchermarktes in der Allgäuer Straße in Mindelheim und zum anderen waren sie in Wiedergeltingen am Werk. Dort traf es Firmen im Osterweg und an der Gewerbestraße. Außerdem wurden dort auch Straßenschilder und sogar Bäume beschmiert. Der entstandene Schaden wird auf jeweils rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08247/96800 melden können. (mz)