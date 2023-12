Windkraft bei Mindelheim: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Plus Unternehmer Martin Müller arbeitet seit fünf Jahren an Plänen, Windkraftanlagen bei Mindelheim zu bauen. Das Nein der Bundeswehr hält er nicht für das letzte Wort.

Martin Müller hat mit Tricor ein Industrieunternehmen aufgebaut, das mit Innovationen und neuer Technik groß und erfolgreich geworden ist. Allein am Standort in Bad Wörishofen sind Hunderte von Arbeitsplätzen entstanden. Die wichtigsten Kunden kommen aus der Automobilindustrie. Von dort erhielt Müller schon vor Jahren deutliche Signale, dass die Produkte grüner werden müssten. Für die Autokonzerne ist auch wichtig, wie umweltfreundlich die Zulieferbetriebe sind.

Für Martin Müller war spätestens zu diesem Zeitpunkt klar: Es muss sich etwas ändern. Ein Schlüssel zum Erfolg sind dabei die erneuerbaren Energien, um das Unternehmen weiter auf Erfolgskurs zu halten. Denn damit lässt sich nicht nur die Umweltbilanz verbessern, es lassen sich auch die Stromkosten senken oder zumindest stabil halten.