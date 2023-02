Windkraft: Mindelheim auf der Suche nach dem Wie

Plus Der Stadtwald östlich von Mindelheim ist als Vorranggebiet für Windkraft ausgewiesen. Welche Optionen die Stadt hat, damit machte sich der Stadtrat vertraut.

Sechs Stunden lang haben sich die Stadträte zu ihrer Klausurtagung zur Windkraft im Silvestersaal zurückgezogen. Die Veranstaltung habe rein informatorischen Charakter gehabt, teilt die Stadt im Nachgang mit. Beschlüsse wurden nicht gefasst.