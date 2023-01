Mindelheim

06:55 Uhr

Parken in der Mindelheimer Tiefgarage könnte bald teurer werden

Plus In der Tiefgarage in Mindelheim kann man die erste Stunde kostenlos parken. Das könnte sich ändern. Bürgermeister Winter will die Einnahmesituation verbessern.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Im Stadtrat war es eigentlich nur um eine Formalie gegangen. Die Kommunalpolitiker mussten sich mit dem Jahresabschluss 2020 für die Tiefgarage Altstadt befassen mit ihren 45 Plätzen. So spülten die Autofahrer 21.600 Euro in die Kasse der Stadt. Zusammen mit Steuern ergeben sich 25.400 Euro an Einnahmen. Dem standen Ausgaben in Höhe von 84.700 Euro gegenüber. Daran könnte sich bald etwas ändern - mit Folgen für Autofahrerinnen und Autofahrer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen