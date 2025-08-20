Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Mindelheim: WMM-Group spendet Preisgeld ans Kinderhospiz

Mindelheim

WMM-Group spendet Preisgeld ans Kinderhospiz

Das Mindelheimer Unternehmen hat einen Innovationspreis gewonnen
Von Holger Mock
    • |
    • |
    • |
    Spendenübergabe im Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach: Saskia Marquardt, Prokuristin der WMM AG, übergibt 15.000 Euro an Holger Mock vom Kinderhospiz.
    Spendenübergabe im Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach: Saskia Marquardt, Prokuristin der WMM AG, übergibt 15.000 Euro an Holger Mock vom Kinderhospiz. Foto: Sara Martin

    Die WMM AG mit Sitz in Mindelheim hat mit ihrem Unternehmen WWM Modulbau heuer den „VR-Innovations-Award“ in der Kategorie „Handwerk“ gewonnen. Auf der Heimfahrt von der Preisverleihung hat das Unternehmer-Ehepaar Waltl entschieden, das Preisgeld ans Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zu spenden. „Der Familie Waltl ist das regionale Umfeld sehr wichtig“, erklärte Saskia Marquardt, Prokuristin bei WWM, bei der Spendenübergabe im Kinderhospiz. Holger Mock vom Kinderhospiz bedankte sich für die „großartige Spende von einer Unternehmerfamilie mit Herz“.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden