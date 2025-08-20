WMM-Group spendet Preisgeld ans Kinderhospiz

Die WMM AG mit Sitz in Mindelheim hat mit ihrem Unternehmen WWM Modulbau heuer den „VR-Innovations-Award“ in der Kategorie „Handwerk“ gewonnen. Auf der Heimfahrt von der Preisverleihung hat das Unternehmer-Ehepaar Waltl entschieden, das Preisgeld ans Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zu spenden. „Der Familie Waltl ist das regionale Umfeld sehr wichtig“, erklärte Saskia Marquardt, Prokuristin bei WWM, bei der Spendenübergabe im Kinderhospiz. Holger Mock vom Kinderhospiz bedankte sich für die „großartige Spende von einer Unternehmerfamilie mit Herz“.

