Woran es bei bei der Flüchtlingshilfe im Unterallgäu fehlt

Plus Das Unterallgäu sucht dringend Wohnraum für Geflüchtete. Die Menschen benötigen aber mehr, sagt die Leiterin der Mindelheimer Freiwilligenagentur.

Isabel Mang verfolgt die Diskussionen um die Flüchtlingspolitik mit ganz besonderem Interesse. Mit der Freiwilligenagentur Schaffenslust, die sie seit vielen Jahren in Memmingen und dem Unterallgäu leitet und sogar aufgebaut hat, steht Mang einer Organisation vor, die sich auch um die Menschen kümmert, die ins Unterallgäu kommen. Ehrenamtliche Helfer der Schaffenslust üben mit Flüchtlingskindern Lesen und Rechnen. Andere helfen mit beim Ausfüllen von Formularen. Wieder andere helfen bei der Suche nach Arbeit, Wohnraum und Kitaplätzen.

Isabel Mang kritisiert Scheindebatten in der Flüchtlingspolitik

In der politischen Debatte allerdings geht es in jüngster Zeit vor allem um konsequente Abschiebung und das Kürzen von Sozialleistungen. Isabel Mang nennt das „Scheindebatten“. Denn bei fast 3,3 Millionen Flüchtlingen seien gerade mal 279.000 ausreisepflichtig. Und davon wiederum hätten 80 Prozent den Status einer Duldung. Mit anderen Worten: Den Menschen werde vorgegaukelt, die Zahl der Flüchtlinge könne substanziell begrenzt werden. Das sei eine unverantwortliche Politik, kritisiert sie. Denn die Menschen werden merken, dass sich wenig ändert.