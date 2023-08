Unterallgäuer Promis verraten ihre Urlaubsziele

Sommer, Sonne, Ferien: Jeder braucht mal eine Pause. Wo sich prominente Unterallgäuer erholen und warum sie gerade dort gerne Urlaub machen.

Italien, Norwegen, Süddeutschland oder im Mittelalter: Wir haben bekannte Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer gefragt, wo und wie sie die Sommerferien verbringen - und haben verschiedenste Antworten erhalten. Vielleicht ist ja auch die eine oder andere Inspiration für Sie dabei?

Im Urlaub zieht es Mindelheims Bürgermeister Winter dieses Jahr nach Südtirol. Foto: Stephan Winter

Mindelheims Bürgermeister Winter hat das Camping für sich entdeckt

Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter ist seit ein paar Jahren zum Campingfreund geworden. Bevorzugte Urlaubsziele liegen für ihn und seine Familie deshalb in nicht allzu weiter Ferne. Heuer geht es mit dem Wohnwagen auf einen Campingplatz inmitten von Obstbaumplantagen in Tisens zwischen Meran und Bozen in Südtirol.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .