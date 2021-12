Wohin mit dem Mindelheimer Weihnachtsmarkt?

Plus Die Geschäftsleute legen Wert auf weihnachtliche Aktivitäten in der Mindelheimer Altstadt, lehnen aber einen Markt auf der Mindelburg nicht kategorisch ab.

In der Euphorie um die historische Bedeutung der Mindelburg ist vor ein paar Wochen eine Idee entstanden, die im Stadtrat auf große Begeisterung gestoßen war: Wie wäre es, wenn auf der Burg ein attraktiver Weihnachtsmarkt stattfinden würde? Bevor allerdings möglicherweise voreilige Entscheidungen getroffen werden, die zu Lasten der Altstadt gehen, waren die Geschäftsleute der Innenstadt gefragt, was sie davon halten und welchen Standort sie favorisieren. Befragt worden waren Wirte, Einzelhändler, Friseure, Banker, Apotheker.