Wohnen hier bald wieder Geflüchtete?

Plus Das Hochhaus am Mindelheimer Mayenbadweg soll für Menschen aus der Ukraine genutzt werden. Warum die Umbaupläne vom Tisch sind.

Das derzeit leer stehende ehemalige Internat der Berufsschule am Mayenbadweg soll vorübergehend als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine reaktiviert werden. Das gab Bürgermeister Stephan Winter vor dem Bauausschuss des Stadtrates bekannt.