Woolworth eröffnet Filiale in der Allgäuer Straße in Mindelheim

Neuzugang in der Mindelheimer Geschäftswelt: In der Allgäuer Straße 29 eröffnet am kommenden Freitag eine neue Filiale der Handelskette Woolworth. Zuletzt war in dem Gebäude ein Markt für Bürobedarf und Schreibwaren untergebracht. Auf der 530 Quadratmeter großen Verkaufsfläche will Woolworth rund 10.000 Artikel für den täglichen Bedarf anbieten, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Etwa zehn Mitarbeitende werden in der neuen Filiale in Mindelheim tätig sein. Die Kette befindet sich derzeit auf Expansionskurs. Ziel ist es, deutschlandweit 1500 Standorte zu betreiben. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Woolworths Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis