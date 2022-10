Workshops und Party im Zeichen Gottes beim Weltjugendtag in Mindelheim

270 Jugendliche und junge Erwachsene kommen zum diözesanen Weltjugendtag nach Mindelheim. Den Abschluss bietet ein Konzert mit einer besonderen Band.

Zu Weltjugendtagen mit dem Papst reisen Tausende junger Christinnen und Christen. Der nächste steht im kommenden Jahr in Lissabon an. Doch es gibt auch Weltjugendtage in kleinerer Form – und ein solcher fand nun in Mindelheim statt.

270 Jugendliche und junge Erwachsene nahmen am diözesanen Weltjugendtag unter dem Motto „Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg“ im Maristenkolleg Mindelheim teil. Organisiert wurde er vom Bischöflichen Jugendamt, den Katholischen Jugendstellen sowie mehreren katholischen Gemeinschaften und Bewegungen.

Den ganzen Tag über gab es ein Programm, das viele Workshops und Gesprächsrunden enthielt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten zum Beispiel Fliesen bemalen, Handlettering üben oder beim Bubble-Soccer aktiv werden. Sie bekamen Tipps, wie sie gute Texte für einen „Poetry Slam“ schreiben und tauschten sich in Gesprächsrunden über Themen wie die „Berufung“ aus.

Die Vigilfeier mit Bischof Bertram Meier wurde in Mindelheim gefeiert

Der Glaube und die Kirche standen an diesem Tag oft im Vordergrund. So auch bei der Vigilfeier mit Bischof Bertram Meier und Diözesanjugendseelsorger Tobias Wolf, die in den Abendstunden gefeiert wurde.

Bei der Gebetswache in der Turnhalle des Maristenkollegs wandte sich der Bischof an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, um gemeinsam mit ihnen über den Glauben nachzudenken. Im Couchgespräch mit Pfarrer Daniel Ritzler von der Katholischen Jugendstelle in Weißenhorn ging es über „Gott und die Welt“.

Beim Diözesanen Weltjugendtag am Samstag in Mindelheim standen der Glaube und die Gemeinschaft ganz groß im Mittelpunkt, so auch bei den vielen Workshops wie etwa dem „Handlettering“. Foto: Maria Rösch / pba

Vor dem Ende des offiziellen Programms fasste Jugendseelsorger Tobias Wolf zusammen: „Der Tag war einfach nur super. Man hat gespürt, dass Gemeinschaft und Glauben hier ganz großgeschrieben werden.“ Die Corona-Zeit hätte für viele Jugendliche eine Durststrecke bedeutet. Umso wichtiger sei es jetzt, Erfahrungsräume für Gott und Gemeinschaft zu schaffen, so der Jugendpfarrer.

Den Abschluss des Abends bildete schließlich ein Konzert der christlichen Band „Könige und Priester“. Sie kommt aus Köln und tourt immer wieder durch Deutschland, um eine Gemeinschaft zwischen Menschen zu schaffen, die an Jesus glauben. Dabei sei es egal, welcher Konfession sie angehören.

Der Band ist es wichtig, jungen Kirchengängern den Glauben lebendig zu präsentieren, sodass sie sich darauf freuen, Teil dieser Gemeinschaft sein zu können. Florence joy und Thomas, Leader der Band, nutzten die Zeit zwischen den Liedern, um darüber zu sprechen, wie man die eigene Identität findet und Verluste überwinden lernt.

Die Band griff in ihren Liedern das Thema Glauben auf

Dazu gab es Cocktails und die Möglichkeit, den Tag in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam ausklingen zu lassen. Die Band spielte moderne deutsche Musik, die das Thema „Glauben“ aufgriff. „Das Publikum ließ sich davon mitreißen und die Stimmung ist super gewesen“, fiel Wolfgang auf, der aus Nersingen angereist war.

Auch Simon, Johanna, Maria und Sarah, die alle aus der Gemeinde Welden bei Augsburg sind, haben sich an diesem Tag wohlgefühlt und sind von der Band überzeugt gewesen, die eine frohe und hoffnungsvolle Botschaft übermittelt hat. „Nicht nur das Konzert, sondern das ganze Programm über den Tag verteilt hat Spaß gemacht. Wir würden immer wieder daran teilnehmen“, fassen sie zusammen. Andreas Nagelschmidt aus München ist ein Bekannter der „Könige und Priester“, die wegen Krankheitsausfällen nicht in voller Besetzung spielen konnten. „Das Besondere ist: Sie sind alle wirklich gläubig. Sie wollen einfach nur Musik machen und haben dabei die Vision, Christen zu verbinden, egal, ob es dabei ein Konzert vor riesigem Publikum oder in einer kleinen Turnhalle ist.“ (lara, mz)

Das Bischöfliche Jugendamt bietet eine Langfahrt (22. Juli bis 12. August) und eine Kurzfahrt (28. Juli bis 12. August) zum Weltjugendtag in Lissabon an. Anmeldung und weitere Informationen unter der Telefonnummer 0821/3166-2322 oder per E-Mail an bja@bistum-augsburg.de.